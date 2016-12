Cam Newton visita a niño enfermo del corazón

Cam Newton sorprendió a un niño de 10 años enfermo del corazón, y de paso se llevó un tremendo abrazo de agradecimiento.

El quarterback de las Panteras de Carolina visitó a Taylor Deckard el martes en el hospital infantil de Atlanta. Taylor estaba vestido con la camiseta de Newton al momento de la visita.

Cuando Newton le preguntó cómo estaba, Taylor salió de su cama y lo abrazó. Durante el largo abrazo, Newton dijo "puedo sentir tu corazón. Está latiendo a mil millas por hora".

Newton pareció conmovido por el encuentro, según se aprecia en el video publicado por la universidad de Auburn donde estudió.

Taylor inicialmente se enojó cuando sus padres le pidieron que apagara su tableta. Después entró Newton, y le preguntó "¿qué está pasando, amiguito?".

For Taylor Deckard, a 10yo boy battling a severe heart condition, his Christmas wish was to meet @CameronNewton. Today his wish came true. pic.twitter.com/1MNmpdNLk4