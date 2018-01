Bruno Márquez es el MVP de la temporada 2017 de la LFA

Ciudad de México

El mariscal de campo Bruno Márquez fue reconocido por la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) como su jugador más valioso en la temporada 2017.

El quarterback de los Raptors terminó la campaña pasada con mil 548 yardas por pase y 14 anotaciones, siendo líder en ambos rubros, además de tener únicamente cuatro intercepciones, cifras que lo hicieron acreedor del reconocimiento de MVP.

“Es un gran mérito por una temporada exitosa, no al 100 por ciento, porque lo que uno siempre va a querer va a ser ganar un campeonato”, expresó Bruno. “Si se hacen bien las cosas el próximo mérito podrá ser un trofeo grupal”.

Bruno reconoció el buen trabajo que hizo su línea ofensiva y todo su equipo para que se hiciera posible llevarse el premio, enfatizando también que habrá que trabajar con más ahínco la siguiente temporada para poder lograr un mejor final consiguiendo la meta principal: el campeonato.

“Me entrego al 100 por ciento a los juegos y siempre me divierto en los juegos. Eso es algo muy importante, porque si no te diviertes no vale la pena el jugar”, concluyó.