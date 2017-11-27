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Oakland, California.
El arranque del Denver vs. Oakland
(Oliver Tapia)
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Oakland, California.
Derek Carr en el juego contra Denver
(Oliver Tapia)
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Oakland, California.
Cooper en el touchdown
(Oliver Tapia)
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Oakland, California.
Von Miller a la caza de Lynch
(Oliver Tapia)
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Oakland, California.
Las porristas de los Raiders de Oakland
(Oliver Tapia)
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Oakland, California.
Bruce Irvin
(Oliver Tapia)
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Oakland, California.
Marshawn Lynch
(Oliver Tapia)