Broncos vs. Colts, semana 15, NFL 2017, en vivo (0-7): MINUTO A MINUTO

Arranca la penúltima semana de la NFL en el Lucas Oil Stadium, en donde los Broncos se medirán ante los Potros en un partido con dos de los tres peores equipos de la AFC, los cuales únicamente están por arriba de Cleveland.

El equipo de Denver tratará en estas tres semanas de cerrar la campaña de manera decorosa, puesto que esta ha sido decepcionante en relación a las expectativas que el equipo tenía al arranque de la misma. Sólo han ganado cuatro partidos, han cambiado tres veces de quarterback y su defensiva, si bien aún es de respeto, ha bajado considerablemente en su nivel.

Por su parte, los Potros de Indinanápolis están en una situación aún peor que la de Denver, debido a que sólo han sacado tres victorias en esta campaña, son último lugar de su división y son el penúltimo equipo de la Conferencia Americana.

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO CUARTO

00:59 Siemian se va al vestidor tras una aparente lesión en la muñeca; Osweiler se prepara para entrar en la siguiente ofensiva | Broncos 0-7 Colts

01:35 ¡LO FALLAN! McManus manda por un lado el ovoide y Denver se va en cero | Broncos 0-7 Colts

01:53 Denver no aprovecha estar en zona roja, atrapan a Siemian y se tendrán que conformar con un gol de campo | Broncos 0-7 Colts

02:55 Siemian conecta con Thomas y Denver ya está dentro de la yarda 5 | Broncos 0-7 Colts

05:57 ¡GRAN PASE! Siemian lo hace bien en esta ocasión, encuentra la ventaja para conectar con Sanders | Broncos 0-7 Colts

08:07 ¡TOUCHDOWN Indianápolis! Brissett la hace personal, encuentra el camino y pone la anotación. Los Potros aprovecharon la intercepción de Moore II a Siemian para que esta desembocara en un touchdown | Broncos 0-7 Colts

.@JBrissett12 runs it in himself and gives the @Colts the lead!#DENvsIND#Coltspic.twitter.com/f7NnwwAuDu