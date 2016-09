Jets revierten trolleo a los Bills

Los Jets de Nueva York y los Bills de Búfalo ya están calentando el ambiente previo a su partido de jueves por la noche, el primero en transmitirse en Twitter.

El conjunto neoyorquino subió una fotografía en su red social, en las cuales mostraban los uniformes que utilizarán para el juego que abre las acciones de la semana 2 de la NFL.

Let us set this straight:



We're wearing our white uniforms. Same accents, no tweaks



MORE → https://t.co/PWQOMJQyz7pic.twitter.com/BP4A2vHnIF