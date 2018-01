Belichick asegura que seguirá al frente de los Patriotas

FOXBOROUGH, Massachusetts

Bill Belichick aseguró el lunes que está “absolutamente” dispuesto a seguir como entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra, pese a las versiones de que tiene serias diferencias con el quarterback Tom Brady y con el dueño Robert Kraft.

El estratega dijo que no tenía nada que añadir a un comunicado conjunto emitido por las tres partes mencionadas la semana anterior, en respuesta a un reporte de ESPN. Citando fuentes no reveladas, el sitio de esa cadena informó que había tensiones en el seno de los Pats.

“No he leído el artículo. He comentado ya largo y tendido sobre esa situación”, señaló Belichick. “Nada ha ocurrido desde entonces, así que no tengo nada que agregar”.

La nota en cuestión dio cuenta de supuestas disputas sobre el entrenador personal de Brady, Alex Guerrero, y su injerencia en asuntos médicos.

Se mencionó también una presunta discrepancia entre Kraft y Belichick sobre la decisión de ceder en canje al quarterback sustituto Jimmy Garoppolo, quien se incorporó a los 49ers de San Francisco. La historia sugirió que Brady estaba molesto por no encontrar elogios de Brady a su labor durante esta temporada.

Cuando se le preguntó sobre las versiones de que habría interés en contratarlo por parte de los Giants de Nueva York, donde fue coordinador defensivo, Belichick dijo que sólo le preocupa el partido del próximo sábado, ante los Titans de Tennessee.

“Ahí está puesta toda mi concentración”, aseveró.

No es raro que los Pats deban salir al paso de especulaciones durante la postemporada. El año pasado, la atención estaba puesta en Brady, quien fue suspendido durante los primeros cuatro encuentros de la campaña por su participación en el escándalo de los balones desinflados.

Nueva Inglaterra lució tras el regreso de Brady y terminó ganando su quinto Super Bowl, con una remontada sin precedente ante Atlanta.

Los Pats no caen en la ronda divisional de los playoffs desde que los Jets de Nueva York los vencieron por 28-21 tras la campaña de 2010. Nueva Inglaterra ha llegado desde entonces al menos a cada una de las últimas seis finales de la Conferencia Americana.