Falcons vs. Eagles, en vivo, NFL 2018, Playoffs (10-9): MINUTO A MINUTO

Ciudad de México

Los Philadelphia Eagles recibirán a Atlanta Falcons en el Lincoln Financial Field, partido de ronda divisional de los playoffs de la NFL, donde ambos equipos buscarán llegar a la Final de la Conferencia Nacional (NFC).

Los Eagles querrán continuar con la gran temporada que han tenido, pues lograron tener una marca de 13-3, lo que los colocó como el mejor equipo de la NFC y para ello deberán demostrarlo cuando se enfrenten a Atlanta (11-6), quienes obtuvieron su pase a esta fase al vencer a los Rams en ronda de comodín.

MINUTO A MINUTO

¡Nos vamos al descanso en el Lincoln Financial Field!

0:03 ¡Gol de campo de los Eagles de Filadelfia! Jake Elliott conecta un intento de 51 yardas que los acerca en el marcador

0:12 ¡Gran recepción! Keanu Neal de los Falcons intenta robar un envío de Foles, pero el balón le rebota y Troy Smith hace una espectacular salvada que mantiene vivos a los Eagles

0:55 La defensiva local evita el peligro y los Falcons despejan el balón

Llegamos a la pausa de los dos minutos

2:15 La defensiva de Atlanta detiene y ahora los Eagles son obligados a despejar

5:41 ¡Touchdown de los Halcones de Atlanta! Matt Ryan sufre, pero logra alargar la jugada y encontrar en un pase de dos yardas a Devonta Freeman; el extra es bueno

7:31 ¡Balón que recupera Atlanta! Los Halcones despejaron el balón, pero el ovoide hizo contacto en el pie de un jugador de los Eagles, por lo que los equipos especiales de los Falcons recuperaron y obtuvieron una excelente posición de campo

10:28 ¡Touchdown de los Eagles! LeGarrete Blount acarrea una yarda y le da la vuelta al marcador; Jake Elliott falla el punto extra

11:36 ¡Cerca del touchdown! Nick Foles recupera un balón suelto e intenta anotar, pero se queda a una yarda

11:40 Gracias a una ofensiva balanceada y buenos acarreos de Jay Ajayi, los Eagles ya están en la yarda 3; los Falcons queman su segundo tiempo fuera

13:29 La ofensiva local se acerca a zona roja; los Falcons piden su primer tiempo fuera

15:00 Los Eagles están con la posesión del balón y amenazan con colocar puntos en la pizarra

SEGUNDO CUARTO

FIN DEL PRIMER CUARTO

2:12 La defensiva de los Eagles logra contener a Matt Ryan, por lo que los Falcons entregan el balón

5:09 Nick Foles no pudo mover las cadenas y los Eagles son obligados a despejar

5:23 Takkarist McKinley está lesionado y los cuerpos médicos ya ingresaron al campo de juego

9:08 ¡Gol de campo de los Halcones de Atlanta! Matt Bryant abre el marcador con un intento de 33 yardas

14:36 ¡Balón suelto que recupera Atlanta! Jay Ajayi perdió el ovoide y la ofensiva de Matt Ryan ingresa al campo de juego

15:00 Los Eagles tendrán la primera posesión del juego

PRIMER CUARTO

¡Se da la patada inicial en el Lincoln Financial Field!

PREVIA

VIDEO: Los Falcons ya están listos para enfrentar a los Eagles. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en 2005 en la Final de la Conferencia Nacional y con triunfo para los de Filadelfia.

VIDEO: Los Eagles están listos para jugar su primer partido de playoffs desde 2013, cuando perdieron contra los Santos de Nueva Orleans

¡BIENVENIDOS A LA COBERTURA DEL PARTIDO DE RONDA DIVISIONAL!