Halcones vs Bucaneros, Semana 15, NFL 2017 (24-21): RESULTADO

La Semana 15 de la NFL cierra en el Raymond James Stadium con un duelo de la División Sur de la Conferencia Nacional en la NFL, el cual será vital para uno de los equipos.

Los Halcones de Atlanta, subcampeones de la liga y que hasta el momento poseen el sexto boleto de los playoffs, llegan al encuentro con marca de 8-5, por lo que les urge un triunfo para acercarse a las Panteras de Carolina y los Santos de Nueva Orleans, ambos conjuntos con foja de 10-4 y una intensa lucha por el título divisional.

Una derrota contra los Bucaneros de Tampa Bay -con récord de 4-9 y ya eliminados de la contienda- puede dificultar sus posibilidades de postemporada, pues los Leones de Detroit, los Halcones Marinos de Seattle, los Vaqueros de Dallas (todos ellos con 8-6) y los Empacadores de Green Bay (7-7) buscan uno de esos boletos a playoffs.

MINUTO A MINUTO

¡Se terminó el partido! Los Halcones de Atlanta se llevan el triunfo a casa

0:04 ¡Fallan el gol de campo del empate! Murray no pudo conectar un intento de 54 yardas que puso suponer el empate

LLEGAMOS A LA PAUSA DE LOS DOS MINUTOS

4:16 ¡Touchdown de los Bucaneros! Winston conecta un pase de 16 yardas con Humphries; el extra es bueno

8:07 ¡Touchdown de los Halcones de Atlanta! Devonta Freeman corre 33 yardas hasta las diagonales; el extra es bueno

ÚLTIMO CUARTO

Termina el tercer cuarto

1:22 ¡Bloquean el intento de gol de campo! Aunque parecía que Matt Bryant iba a conectar una patada de 33 yardas, la defensiva de Tampa Bay logra evitarlo

8:23 ¡Touchdown de los Bucaneros! Winston conecta con Evans para acercarse en la pizarra, pues el extra es bueno

10:03 Después de una larga serie ofensiva, los Halcones de Atlanta son obligados a despejar el balón

TERCER CUARTO

¡Arranca la segunda mitad en el Raymond James Stadium!

¡Nos vamos al descanso! Atlanta se lleva la ventaja sobre Tampa Bay

PAUSA DE LOS DOS MINUTOS

3:12 ¡Gol de Campo de Atlanta! Matt Bryant conecta un intento de 57 yardas para aumentar la ventaja

6:40 ¡Balón suelto! Peyton Barber corre con el balón, pero Keanu Neal le pega al ovoide y lo recupera Atlanta

13:02 ¡Touchdown de Atlanta! Aunque Devonta Freeman pierde el balón, Levine Toilolo lo recupera y anota; el extra es bueno

INICIA EL SEGUNDO CUARTO

FIN DEL PRIMER CUARTO

2:01 ¡Touchdown de los Bucaneros de Tampa Bay! Jameis Winston encuentra a Howard en un pase largo de 30 yardas para empatar el encuentro; el extra es bueno

6:54 Ahora con el balón de vuelta, Tampa Bay intentará responder

6:57 ¡Touchdown de los Halcones de Atlanta! Después de una larga serie ofensiva, Matt Ryan lanza un pase de seis yardas a las diagonales con Hardy; el extra es bueno

12:08 La defensa logra contener a Jameis Winston y los Bucaneros son obligados a despejar

15:00 Tampa Bay tiene la primera posesión del partido

PRIMER CUARTO

¡Se da la patada inicial en el Raymond James Stadium!

PREVIA

