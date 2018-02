Antonio Brown 'trollea' a Tom Brady por recepción fallida

Los Patriotas de Nueva Inglaterra cayeron contra las Águilas de Filadelfia en el Super Bowl LII, y Tom Brady no pudo convertirse, al menos este año, en el jugador con más anillos de campeonato.

Además del balón suelto que TB12 cometió en el partido, otra de las jugadas que más destacaron fue cuando el mariscal de campo falló en una jugada como receptor, cuando no pudo atrapar un pase que hubiera sido de buena ganancia para los Pats.

Es por ello que Antonio Brown, el ala abierta de los Acereros de Pittsburgh, aprovechó para ironizar sobre la jugada y, a manera de broma, le propuso a James Harrison, ex Steeler y actual Patriota, darle clases al quarterback para que así pueda atrapar ovoides.

@jhharrison92 tell your guy @tombrady I know he lost his trainer so if he want to get those hands right hmu this off season pic.twitter.com/E3MUhi1bKN