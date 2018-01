¿Alguien le ganará a Tom Brady?

Ciudad de México

Es algo difícil que alguien no acepte que los Patriotas son los favoritos para representar de nuevo a la Conferencia Americana en el Super Bowl, aunque son muchos los factores que se pueden presentar en un juego de playoffs y es evidente que nadie es invencible, el tener a Tom Brady jugando todavía en un alto nivel, haber terminado como el sembrado #1 y saber que jugarás en casa toda la postemporada, son algunos puntos que apoyan que esta noche los Titanes de Tennessee sean considerados como las víctimas de Nueva Inglaterra.

Es cierto que los 14 puntos de ventaja que le dan las apuestas a los Pats pueden ser considerados como una exageración, pero si hay algo que ha mostrado este equipo en la actual temporada y durante la existencia de la dupla Bill Belichick – Tom Brady es que es una escuadra constante y con equilibrio. Y con esos elementos se puede anticipar un poco.

¿En qué se puede confirmar lo anterior? Tom Brady ha jugado 34 encuentros de playoffs y tiene una marca de 25-9 en esta etapa, contando el Super Bowl. Si somos más específicos con esa historia, el mariscal de campo solo ha sido derrotado en Foxboro tres veces; dos ocasiones fueron los Cuervos de Baltimore con Joe Flacco y la otra con los Jets de Nueva York.

Ganarle a los Patriotas en postemporada requiere poco más que un buen día del rival y no hace falta insistir que hacerlo como visitante va más allá de eso. Con el material que tienen los Titanes en este momento es honesto decir que hay muy pocas posibilidades que sean ellos los que consigan su pase a la Final de la Conferencia Americana.

Brady no juega solo, eso es sabido y aunque su desempeño pueda ser regular o quizá pueda tener esta noche el peor juego de la temporada, está rodeado del talento suficiente para que estén cerca de los 28 puntos que promediaron en la temporada, y ahí le dejarán a Marcus Mariota y su ataque la misión de hacer un punto más.

Parece que hacia allá está puesta la mira de los Titanes.

"Es un juego de playoffs, no es duelo de pretemporada en el que te dé gusto y emoción enfrentar a Brady", dijo el safety Kevin Byard. "Son playoffs y no me importa si es Joe Montana. Lo que vamos a hacer es ir por el triunfo y queremos hacer que luzca como Blake Bortles y ver si puedo interceptar un par de sus pases. Tom Brady es un gran quarterback, pero son los playoffs".

La defensiva de Tennessee tuvo un desempeño aceptable, al admitir 22 puntos por duelo y estuvo exactamente a la mira (sitio 16) en balones recuperados, así que aunque quieran hacer ver a Brady como Bortles, tendrán que ir más allá de lo que han hecho y en Foxboro. Con un mariscal de campo que tiene solo un juego de experiencia en playoffs.

El deporte tiene a las estadísticas como un medio informativo y como una vía pasa saber lo que se puede esperar. También deja ver las fortalezas y debilidades que tiene cada equipo y muchas veces son efectivas para adelantarse a lo que sucederá.

Aunque los Tiitanes puedan basarse en el ataque terrestre que les dio 114 yardas por juego (anotando 18 veces para ser el segundo mejor equipo de la NFL), Derrick Henry tendría mucho más peso por encima y deberá soportarlo, ya que DeMarco Murray no estará activado. ¿Quién fue el mejor tercer corredor del equipo? Mariota.

Por lo pronto, Brady está un territorio conocido y no solo por jugar en su estadio, sino que disputará su encuentro 35 de postemporada manteniendo un gran nivel y aunque el frío y un plan de juego agresivo de los Titanes puede hacerle pasar apuros, su camino apunta a estar en Foxboro de nuevo el próximo fin de semana.

El que se afirme esto no es algo ofensivo para Mariota, ya que simplemente hay que ver que de las nueve veces que Brady no pudo ganar, tuvo enfrente quarterbacks de otro nivel: Peyton Manning lo venció tres ocasiones y Joe Flacco dos.

Aunque quizá los Titanes apuesten a que se repita la historia que se dio frente a los Broncos de 2016 con Jake Plummer o los Jets de Nueva York del 2011 con Mark Sánchez. Esta última puede ser una gran motivación, ya que si el pasador de la Gran Manzana le pudo ganar, incluso en Foxboro, Mariota también es capaz.

Quizá sea adelantarse un poco, pero si no hay sorpresas esta noche, Patriotas recibirá a Pittsburgh o Jacksonville en la Final de la AFC y ahí el quarterback rival serán Ben Roethlisberger o Bortles. ¿Será alguno de los dos capaz de vencer al rey de Foxboro en su fortaleza o se unirá a la lista de 25 equipos derrotados por Tom?