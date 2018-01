Alabama vs Georgia, en vivo, Campeonato Nacional NCAA (7-20): MINUTO A MINUTO

Ciudad de México

Los Crimson Tide y los Bulldogs se enfrentan en el Campeonato Nacional del Futbol Americano Colegial en Estados Unidos. La Universidad de Alabama, campeones del Sugar Bpwl y una de las dinastías en el emparrillado estudiantil de EU, llega por tercer año consecutivo al juego por el título después de caer en 2017 ante Clemson y coronarse en 2016.

De ganar, el entrenador Nick Saban empatará al histórico Bear Bryant como el entrenador más ganador en la historia del colegial estadunidense.

Hoy, buscan seguir aumentando su historia contra la Universidad de Georgia, que llega a este encuentro tras superar a su similar de Oklahoma en el Rose Bowl. Los Bulldogs buscan coronarse por primera vez desde 1980.

MINUTO A MINUTO

6:52 ¡Touchdown de Georgia! Jake Fromm lanza un pase con Mecole Hardman, quien se escapa 80 yardas hasta las diagonales; después de revisarse la jugada, el árbitro ratifica la anotación; el extra es bueno

8:52 ¡Touchdown de Alabama! El vigente subcampeón responde con un pase de Tua Tagovailoa para Henry Ruggs III (seis yardas); el extra es bueno

10:51 Tres jugadas y la ofensiva de Alabama va para afuera

13:07 Georgia despeja el balón; Alabama tiene aún oportunidad para volver al juego con una anotación

TERCER CUARTO

INICIA EL TERCER CUARTO EN ATLANTA

TERMINA EL SEGUNDO CUARTO

0:07 ¡Touchdown de Georgia! Fromm se alineó como receptor, Mecole Hardman acarreó el balón una yarda y Alabama está en aprietos

1:46 Después de una prolongada serie ofensiva, Alabama entrega el balón

7:33 ¡Gol de campo de Georgia! Rodrigo Blankenship repite la dosis con otro intento de 41 yardas

8:59 ¡Georgia está al acecho! Los Bulldogs están en la yarda 10 de Alabama

12:52 Despeje de Alabama; Los Crimson Tide siguen sin establecer su juego aéreo

14:55 ¡Gol de campo de Georgia! Rodrigo Blankenship pone al frente a los Bulldogs con un intento de 41 yardas

SEGUNDO CUARTO

TERMINA EL PRIMER CUARTO

1:31 ¡Georgia ya está en zona roja! Sony Michel hace un gran acarreo que consigue una excelente posición de campo para los Bulldogs





6:54 ¡Contienen a los Crimson Tide! Alabama no puede contra la defensiva de Georgia y entregan el balón en un despeje

9:04 La defensiva de Alabama logra contener a Jake Fromm y los Bulldogs son obligados a despejar

9:54 ¡Alabama falla el gol de campo! Andy Pappanastos intenta con una patada de 32 yardas, pero el ovoide se va muy desviado

13:38 ¡Intercepción! Tony Brown se roba el envío y los Crimson Tide ingresan a la ofensiva





FOTO: Este es el trofeo que disputarán los dos equipos en el Campeonato Nacional

FOTO: Uga, la mascota de Georgia, está presente en el Campeonato Nacional

15:00 Georgia tendrá la primera ofensiva del encuentro

PRIMER CUARTO

¡Arranca el Campeonato Nacional de la NCAA!





19:15 horas | Donald Trump estuvo presente en el juego; los jugadores de ambos equipos permanecieron dentro de los vestidores durante el Himno





PREVIA

VIDEO: La Universidad de Georgia ya se prepara para el encuentro decisivo

VIDEO: Alabama presenta a todo su arsenal para el Campeonato Nacional

¡Bienvenidos a la cobertura del Campeonato Nacional de la NCAA!