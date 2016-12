Afición de Empacadores ayudan a remover nieve del estadio

El amor por los colores de tu equipo puede ir más allá de vestir tu playera y apoyarlos cada que tengan actividad, así lo demostraron los seguidores del equipo de la NFL, Green Bay.

Tras la intensa nevada que azotó la ciudad del estado de Wisconsin, los seguidores de los Empacadores salieron con pala en mano y entraron a las instalaciones del Estadio Lambeau Field, donde ayudaron a remover toda la nieve que quedó en las gradas del inmueble.

El equipo agradeció el apoyo y reconoció su esfuerzo a través de redes sociales: "Cuando el estadio Lambeau Field necesita una traspalada, sabemos que podemos contar con nuestros fans".

When @LambeauField needs to be shoveled, we know we can count on our fans!@Ariens Snow Moments ❄️📸: https://t.co/THnzDOuLXW#GoPackGopic.twitter.com/lQTkc0Gf06