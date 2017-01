Acereros 3-7 Jefes, en vivo: MINUTO A MINUTO

¡Último duelo del fin de semana divisional en la NFL!

La Final de la Conferencia Nacional ha quedado definida. Ahora, vamos a conocer quién será el rival que el próximo domingo visite Foxborough para enfrentar a los Patriotas de Nueva Inglaterra en la Final de la Americana, el cual saldrá del enfrentamiento entre los Acereros de Pittsburgh y los Jefes de Kansas City, que se jugará en el Arrowhad Stadium.

Por el lado de Pittsburgh tenemos al gran tridente ofensivo, liderado por Ben Roethlisberger, Le'Veon Bell y Antonio Brown, además de contar una defensiva confiable, elementos que los han llevado a ganar 8 partidos de manera consecutiva, contando el duelo de comodín de la semana anterior en contra de los Delfines de Miami.

Mientras tanto, por Kansas City, tenemos la experiencia de Alex Smith, en los controles, y la del coach, Andy Reid, en la dirigencia del equipo de los Jefes, quienes vinieron de atrás en el Oeste de la AFC, para quitarle el título a los Raiders, y no sólo eso, también se adjudicaron la segunda mejor marca de la Conferencia.

Estos dos conjuntos ya tienen un antecedente en postemporada, el cual se jugó el 8 de enero de 1994, en el cual los Jefes vencieron en este mismo recinto 24-27 a los Acereros en tiempo extra, duelo que -a su vez- significó la última victoria de Joe Montana en playoffs.

¡Sigue aquí todas las acciones del encuentro en el Arrowhead Stadium, en Kansas City, Missouri!

06:16 ¡TOUCHDOWN, Chiefs! En la yarda 5 de Pittsburgh, Alex Smith hace el engaño con Hill Tyreek, saca de balance a la defensiva, y termina conectando con Albert Wilson, que le ganó a Artie Burns, para poner al frente a Kansas City | Acereros 3-7 Jefes.

