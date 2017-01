Partido entre los Jefes y Acereros cambia de horario

Debido a las cuestiones climatológicas que sufre la ciudad de Kansas, el encuentro de playoffs ante los Acereros ha cambiado de horario de la 1:05pm a las 8:20 pm.

La directiva del equipo de Pittsburgh afirmó que al cambiar el partido de horario se busca una mayor accesibilidad en las carreteras aledañas al estadio.

El tiempo que se recorrió el partido les servirá a las autoridades para limpiar las carreteras cercanas y mejorar la vialidad de los aficionados.

Esta decisión se llevó a cabo tras consular a los funcionarios estatales y locales de Kansas, así como a la directiva de ambos equipos.

Kickoff for Sunday's AFC Divisional Playoff game in Kansas City has been moved to 8:20 PM ET. pic.twitter.com/ZaXVPQOCVl