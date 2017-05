Trabajaremos para ser el más ganador: Yon de Luisa

Ciudad de México

América ha iniciado un nuevo proyecto deportivo, las Águilas tienen claro que deben recuperar el protagonismo que en el último año no tuvieron, por más que se haya llegado a la Final del Apertura 2016. En el Clausura 2017 no se alcanzó ningún título y eso, en Coapa es algo que no se puede permitir.

Yon de Luisa, Presidente del Comité Ejecutivo de Futbol de grupo Televisa, habló del nuevo proyecto deportivo que dio inicio en América con la llegada de Miguel Herrera al banquillo azulcrema, y de la nueva reestructuración directiva en la misma institución.

De Luisa no dijo el nombre de Chivas, pero cuando se refirió al Rebaño, reciente campeón de la Liga Mx, lo felicitó, pero avisó que su objetivo es posicionar a las Águila como el más ganador del balompié nacional.

"Nosotros nos tenemos que concentrar en nuestro proyecto, lo que los demás hagan es responsabilidad de los demás, nosotros como lo decimos es el principio. Tenemos que trabajar para hacer el equipo más ganador de México y con la afición más grande a la cual siempre lo vamos a estar agradecidos; en ese sentido lo que hagan los demás será bueno o malo para ellos. Al campeón hay que reconocerlo y hay que felicitarlo porque está ahí, nosotros a partir de hoy este grupo está concentrado en el club América y así lo haremos. Concentrados en lo nuestro".

Yon valoró de forma positiva el regreso de Miguel Herrera a la dirección técnica de América, considera que ese dicho de que 'segundas partes nunca han sido buenas', no tiene que ser una ley que se haga realidad en Coapa.

"En esta directiva fue muy importante en la toma de decisiones los conocimientos previos, que sepan a dónde vienen, los errores, las virtudes y los aciertos del pasado. Aquí todos tienen que dejar un legado, todo tiene que dejar un aprendizaje y el hecho de que Miguel haya estado aquí, igual que Santiago y que Mauricio llevé prácticamente a 13 años con nosotros y Alfredo (Tena) muchas décadas; nos tienen que nutrir para reconocer y ser mejores, queremos hacer mejor las cosas de lo que lo hicimos en otras ocasiones".