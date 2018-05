Tenemos las armas para lograrlo: Oribe Peralta

Ciudad de México

Salió Oribe Peralta a la sala de prensa y el capitán de América mandó el mismo mensaje de optimismo que el viernes trasladó Miguel Herrera, el capitán de las Águilas señaló que tienen el material humano para lograr la remontada de tres goles que requieren para instalarse en la Final del Clausura 2018, pero también aceptó que en caso de no lograrlo el semestre será un fracaso.

"Está clarito el escenario, necesitamos hacer goles y de inicio vamos a ir a buscar el partido, no nos queda otro, tenemos que estar muy atentos a su contragolpe, porque me imagino que así van a jugar y nosotros tenemos que estar concentrados para aprovechar las oportunidades que tengamos y poder revertir el marcador", dijo el Cepillo.

El atacante azulcrema señaló que el golpe anímico del juego de ida ha quedado atrás y ve a sus compañeros enfocados en lograr el resultado que los lleve a la máxima instancia. "La verdad está bien, pese a lo que sufrimos el jueves en Torreón, sabemos que aún depende de nosotros, podemos hacerlo y lo hemos hecho en otras ocasiones y tenemos que dar todo lo que nos queda para avanzar".

Y es que el Cepillo recordó que si hay un club que puede aspirar a ello es precisamente el conjunto azulcrema, porque así ha forjado su historia. "América está hecho para eso, siempre se le exige al máximo y como en cualquier otro partido siempre tiene la obligación de ganar. Estamos listos, estamos conscientes que es complicado, pero tenemos las suficientes armas para superarlo".

El capitán americanista hizo una alusión al Real Madrid, al que catalogó como el mejor equipo y que en las semifinales de la Champions ante la Juventus perdió una amplia ventaja y dijo que "no entiende por qué no podemos hacerlo nosotros".

Entonces aceptó que en caso de no lograrlo sería catalogado como un fracaso el torneo porque "para el América no llegar a una final siempre es un fracaso, desde inicio de torneo lo sabemos, es la exigencia máxima por conseguir campeonatos, si no se da sin duda sería un fracaso", comentó.

El conjunto americanista concluyó con su preparación para el juego de vuelta con un entrenamiento este sábado en las instalaciones de Coapa, al final del mismo el equipo regresó a su hotel de concentración a la espera del partido de mañana por la noche, en el que buscarán regresar de ese 4-1 que los laguneros les propinaron el pasado jueves.