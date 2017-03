En América la ambición es Copa y Liga

Ciudad de México

América encontró un respiro a la situación apremiante que estaba pasando en el Clausura 2017. Aunque perdió en Copa ante Santos, se logró la calificación a los octavos de final. En una semana el saldo del equipo es que sigue vivo en las dos competiciones y la ambición es pelear por ambos torneos, lo demanda la historia del club, lo exige la afición y lo desea el propio grupo.

Ha vuelto la calma a Coapa y el equipo se enfoca en obtener una buena seguidilla de partidos. Mañana toca León y la siguiente semana el juego de Copa contra Tijuana, luego Necaxa. Una semana para afianzarse como protagonistas.



Ayer, Silvio Romero, Oribe Peralta, Agustín Marchesín y William da Silva tuvieron una firma de autógrafos con la marca Puma, como parte de la campaña Play Loud, ahí, los jugadores azulcrema ratificaron que el triunfo ante La Máquina fue el envión anímico que necesitaban, porque convivieron con cerca de 300 aficionados que siguen conservando la fe en el equipo.



Silvio Romero, delantero de las Águilas, mandó un mensaje claro de la ambición que priva en el equipo, quien mejor que el Chino para dar una muestra de ello, al argentino le ha tocado estar en la banca muchos partidos, incluso no ha marcado gol en la Liga, pero el atacante prioriza la obtención de resultados.

Romero señaló que la victoria ante Cruz Azul dejó buen cuerpo a toda la plantilla y "esperemos que sea el puntapié es lo que queremos para conseguir los objetivos que tenemos. América es un club que tiene grandes aspiraciones".



Silvio añadió que una de las conclusiones que se obtuvieron después del juego ante La Máquina fue que "no podemos negociar la actitud lo que se mostró contra Cruz Azul es lo que tenemos que repetir. La idea es ser protagonistas y esperemos lograrlo".



El partido contra León llega en un momento tenso para el conjunto esmeralda, hace unos meses el escenario era opuesto, de hecho, luego de perder con La Fiera en el estadio Azteca, la directiva azulcrema removió a Ignacio Ambriz del cargo de entrenador, ahora podría ser a la inversa, pero Romero dijo que ellos no se detienen a pensar en ello, que van a lo suyo.



"No pensamos en eso, pensamos en obtener los tres puntos, en seguir escalando posiciones, meternos en el pelotón de Liguilla que es lo que queremos todos, nos tiene sin cuidado lo que pueda pasar con el otro técnico, hay que enfocarnos en lo que podamos hacer nosotros".



En el plano personal apuntó que se siente "bien, es bueno volver a jugar, así que ahora hay que aprovechar las oportunidades. No hay desesperación, no he tenido la misma cantidad de minutos que el semestre anterior, pero mientras el equipo obtenga los resultados a uno lo deja tranquilo".



El Chino dijo que no ha tenido ningún acercamiento con Ricardo La Volpe para abordar la falta de minutos, porque "esas cosas no se le plantean al entrenador, él tiene para elegir somos más de 20 jugadores de gran calidad y tiene que elegir solo 11, cuando a uno le toque jugar tiene que demostrar que puede ayudar al equipo y cuando no le toca apoyar al compañero, de eso se trata porque somos un equipo, nadie le va a plantear al técnico que ya debe jugar lo bueno es que cuando me dio la oportunidad con Cruz Azul el equipo se vio bien eso a uno lo deja tranquilo".

EN SINTONÍA

El discurso de Silvio fue repetido por sus compañeros. El capitán Oribe Peralta apuntó que la exigencia de América siempre es la misma sin importar el rival, la jornada o el torneo que se juegue.



"Estamos así desde el inicio del torneo nosotros a cada partido le damos la seriedad debida, ahora vienen compromisos con los cuales nos podemos meter en lo alto de la clasificación y entrar a la Liguilla y hay que estar preparados para hacerlo; en la Copa avanzar a la siguiente fase que es lo primordial y luchar por el campeonato".



Peralta fue el héroe de las Águilas en el partido contra los celestes, sus goles reencendieron la moral del equipo y recuperaron la alegría entre sus aficionados.

Oribe apuntó que a los seguidores busca transmitirles que "el equipo está comprometido y consciente de que depende de nosotros avanzar a la siguiente fase en la copa y seguir por buen camino en la Liga, lo que les podemos prometer es mucho esfuerzo y ganar los partidos que tenemos enfrente para así clasificar".

VALORA A LOS JÓVENES

El Cepillo también se refirió al debut de Diego Lainez, un chico de la cantera azulcrema que se estrenó ayer en Copa con apenas 16 años. Resaltó que siempre será positivo que "los jóvenes muestren su calidad y también un poco de impotencia porque no todos tienen la oportunidad de mostrar la calidad que hay en México, pero siempre hay técnicos que los ponen y esperemos que sigan llegando más".

Oribe es uno de los delanteros mexicanos que ha mantenido el tono en las últimas campañas figurando entre los goleadores, ante la falta de más goleadores mexicanos explicó a que se debe esta carencia.



"Simple, no tengo nada contra los extranjeros son muy buenos jugadores me llevo bien con muchos, pero se debe a lo que es la Liga al reglamento de la Liga, ya nos dimos cuenta de que en México hay mucha calidad, pero hay falta de oportunidades y eso le corresponde a los directivos modificarlo, me siento contento de poder siempre aparecer ahí, pero todo es con base en mis compañeros y muchos de ellos son extranjeros y estoy agradecido por todo lo que les he aprendido tanto a extranjeros como a mexicanos".