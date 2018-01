Silvio Romero solo piensa en América

Ciudad de México

América está en un momento de transiciones, entre llegadas de refuerzos y posibles salidas en el plantel, el equipo se mantiene en suspenso a tres días de debutar en el Clausura 2018 ante Querétaro. El delantero argentino, Silvio Romero, es uno de los involucrados entre si permanece o no en los planes de Miguel Herrera, ya que se habla que dos equipos en Argentina estarían interesados por los servicios del Chino. Por ahora, el presente del futbolista está en México, a la espera de que haya o no una oferta formal para salir de las Águilas.

River Plate fue uno de los clubes que, desde la salida de Romero de Jaguares de Chiapas, mostró interés por el argentino. Pero hasta el momento no ha habido nada claro, se sabe que el técnico, Marcelo Gallardo le ve con buenos ojos. Y en recientes días, Independiente de Avellaneda habría hecho una oferta por él, incluso se hablaba de una realidad. Sin embargo, el presidente del cuadro rojo, Carlos Montaña, habría dejado aparcada esa posibilidad, el motivo: el alto costo del jugador. Se señalaba que la propuesta era de 4 millones de dólares por el 80 por ciento de su pase, no obstante, la negociación lució muy elevada para el cuadro dirigido por Ariel Holan.

Por ahora Silvio se mantiene entrenando con el primer equipo americanista, a pesar de esos supuestos intereses, una situación que admite desconocer y que los califica como "rumores", ya que su presente sigue siendo el América.

"Todavía no he hablado con nadie, son solo rumores que han dado vueltas; yo sigo entrenando en el equipo", aseguró Romero a La Afición, quien se mantuvo al margen de las especulaciones y sigue a las órdenes de Miguel Herrera.

Silvio se muestra tranquilo, pues considera haber hecho una buena pretemporada para enfrentar los nuevos objetivos de las Águilas. Actualmente no piensa en otras posibilidades, ya que está "enfocado al día a día con el equipo".

Desde la llegada de Miguel Herrera al equipo, en el Apertura 2017, Romero fue del agrado del técnico. En diversos partidos, el nacido en Córdoba, Argentina, fue pieza fundamental del cuadro dirigido por el Piojo. A pesar de esto, Miguel y Silvio no se han reunido personalmente para esclarecer las ideas para esta nueva campaña. "No he hablado con él, solo charlas generales que tuvimos".

Romero suma tres torneos con la casa azulcrema en la que ha registrado 23 goles. En su primer campaña, el Chino respondió con 11 anotaciones en 16 partidos, una cifra que parecía ilusionar al equipo como principal artillero. Pero las cosas fueron cambiando con el transcurso de las campañas, ya que esa efectividad de gol, se redujo a cinco goles en estas dos últimas campañas de liga, tres en el último torneo. Cifras que al interior del equipo no parecerían gustar, por la ausencia de goles que se le ha criticado en el equipo en la pasada campaña.

Uno de los principales objetivos de Romero, es "volver al primer torneo" que lo llevó de Jaguares al América, donde se caracterizó como un jugador con olfato goleador, y así lo supo explotar en su primer temporada, a la que calificó como "bastante buena".

Silvio Romero está concentrado en el equipo, aunque no se descartan las posibilidades de que el delantero salga, en caso de que algún equipo llegue con una oferta formal por el atacante antes del 31 de enero, día en que se cierran todos los registros en el futbol, o mantenerse por la lucha de titularidad en el equipo del Piojo Herrera, a expensas de que más refuerzos lleguen a incorporarse en los siguientes días, que todo indica a que apuntalarían en la delantera del cuadro.