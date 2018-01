A partir de ahora queda prohibido en América echarse chilenas: Baños

Ciudad de México

Santiago Baños, director deportivo del América bromeó respecto a la suspensión que recibió Mateus Uribe tras recibir tarjeta roja al hacer un chilena, pegándole en la cara al jugador de Pumas, Nico Castillo.

Tras esto, Baños en tono sarcástico comentó que quedan prohibidas las chilenas en el conjunto azulcrema.

"La resolución ya está, la aceptamos, obviamente no estamos de acuerdo, seguimos pensando que fue un error, pero ya no vamos a tocar el tema, ya no vamos a hablar más de eso, nada más que a partir de ahora queda prohibido en América echarse chilenas, no vaya a ser que nos quedemos con siete u ocho jugadores", bromeó Santiago Baños.

El jugador colombiano se perderá el partido contra Atlas, el cual disputará América este sábado 27 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Azteca.