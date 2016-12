Rubens Sambueza se despide de Club América

Ciudad de México

La salida de Rubens Sambueza a Toluca significó el fin de una etapa de cuatro años del jugador argentino con las Águilas del América. Cuatro años en los que consiguió cuatro títulos: dos nacionales (el Clausura 2013 y el Apertura 2014) y el bicampeonato en la Concachampions (de 2015 a 2016).

Por ello, Sambueza escribió una carta y la compartió en su página de Facebook. En el texto, el nuevo elemento de los Diablos Rojos agradece a la directiva y el apoyo de la afición por todo el periodo que jugó para los azulcremas, además de destacar que fueron “muchísimos más los logros” obtenidos con el Club América en comparación con “los momentos duros”.

A continuación la carta íntegra:

“Fueron años de mucho cariño por parte de la afición. Años en los que junto a mis compañeros obtuve cosas importantes y durante todo ese camino fueron ustedes los que nunca nos abandonaron.

Salir al campo de juego y sentir el apoyo de toda la afición es algo inexplicable y voy a estar eternamente agradecido a todos ustedes y a toda la gente que forma parte del Club América por abrirme las puertas.

Creo que fueron muchísimos más los logros que obtuve con esta camiseta que los momentos duros que me tocó atravesar. Cuatro campeonatos, dos subcampeonatos, dos mundiales de clubes y el reconocimiento al mejor jugador de la Concacaf.

Quiero que sepan que me voy muy bien del club, es una decisión de común acuerdo junto con los directivos. Hoy me toca despedirlos pero me llevo los mejores recuerdos de una gran institución.

Fue un privilegio ser el capitán de un gran equipo. Muchas gracias por todo.

Nunca los voy a olvidar!”