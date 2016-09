Peláez ni confirma ni desmiente lo de Romano

Ciudad de México

En América no quieren caer en precipitaciones, por ello la directiva de las Águilas está meditando a conciencia cuál es la mejor opción para ocupar el banquillo del conjunto azulcrema en lo que resta del torneo.

El equipo viajó esta tarde a Aguascalientes para su partido de mañana contra Necaxa, el cual será dirigido por Israel Hernández y Raúl Rodrigo Lara.

El presidente deportivo del club azulcrema habló en torno a la elección del nuevo cuerpo técnico y apuntó que no hay nada avanzado, pese a que hay muchas especulaciones de que Rubén Omar Romano estaría muy cerca de llegar al banquillo de las Águilas.

"Mucho se habla, pero de aquí no ha salido nada, estamos en un alto en el camino simple y sencillamente, con los objetivos claros que pretendemos desde el inicio del torneo; en buena posición en la Liga y con muchas cosas que pelear en la Copa, también tenemos el Mundial de Clubes. Sencillamente hay que esperar y tomar la mejor decisión para que venga un cuerpo técnico nuevo", dijo el directivo.

Sobre la rumorología que ha envuelto a las Águilas en las últimas horas, Peláez dijo que "he oído varios (nombres) que ya están colocados y la verdad es que no hay nada oficial; vamos a tratar de tomar la mejor decisión, ahorita estamos enfocados única y exclusivamente en el partido de mañana que es muy importante recuperar confianza seguridad y nunca perder la ilusión y el compromiso que tenemos, pero hoy en día no tenemos ningún cuerpo técnico".



Reiteró que la decisión de la salida de Ambriz fue personal y que nadie lo asesoró. Añadió que entre los motivos por la salida de Nacho no solo está la derrota con Leó, sino que desde jornadas anteriores ya habían notado que el equipo no fluía como pretendían. Por ello, Peláez apuntó que la elección del nuevo entrenador será decisión de él y que "en estos días me voy a tomar el tiempo necesario para ser certero".