No amenacé al árbitro, pero pagaré mi multa: Peláez

El presidente deportivo del Club América, Ricardo Peláez, reafirmó que no amenazó al árbitro Fernando Hernández; sin embargo, pagará la multa de 150 mil pesos que la Comisión Disciplinaria le impuso.

Peláez admitió que el club atraviesa por una situación complicada, pues hay muchas ausencias, como jugadores lesionados, suspendidos y las sanciones que fueron impuestas.

La Comisión Disciplinaria impuso una multa de 150 mil pesos al director deportivo del equipo, Ricardo Peláez, y suspensión de un año al jugador Pablo Aguilar.



"Yo lo dije, al que tenga un video donde yo estoy insultando al árbitro o me demuestre de alguna forma que yo le hablé y le amenacé, presento mi renuncia. No lo han hecho, pero no me debí haber dirigido al árbitro en esa situación y pagaré mi multa", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Señaló que la sanción impuesta al jugador Pablo Aguilar le parece excesiva y que antes de tomar una decisión sobre si se impugnará o no, discutirán la situación con el Consejo Directivo del Club América y dejarán que pasen algunos días "para enfriar la situación".

Afirmó que él buscará que Aguilar permanezca en el equipo y lo van a defender.

"Hoy somos el equipo más ganador del futbol mexicano, todo es gracias a los jugadores y Pablo ha tenido mucho que ver en esto. Que se vaya unos días a descansar, vamos a enfriarnos todos, nosotros en la directiva vamos a tomar la mejor decisión", dijo.

Explicó que no se ha determinado cómo procederán ante la sanción impuesta a Aguilar, pero "yo quiero que se quede, vamos a tratar de defenderlo, que se quede en el América".





