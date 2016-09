"Temprano me avisan" si soy técnico del América: La Volpe

Guadalajara

Noche movida en Guadalajara, y es que en la capital de Jalisco, Ricardo La Volpe espera una llamada para tomar las riendas como nuevo técnico del América.

La Volpe ha sido el elegido por Ricardo Peláez y José Romano, pero aún falta el visto bueno del dueño, Emilio Azcárraga Jean; si este jueves temprano le dan la anuencia a La Volpe, de inmediato vuela a la capital del país para tomar las riendas del equipo.

"Pedí que cambiaran el entrenamiento a la tarde, porque me han dicho que a las 10 u 11 (de la mañana) me llamaban para avisarme. Ya hablé con el señor Peláez y el señor Romano, y me dijeron que todo depende de lo que diga el señor Azcárraga y, si es así, yo mañana (hoy) mismo quiero entrenar al equipo, por eso he pedido que cambien el entrenamiento a la tarde".

¿Se puede decir que ya eres el técnico del América?

"No, estoy esperando esa llamada".

¿Sigue en la capital o ya está en Guadalajara?

"Me vine a Guadalajara, esperando esa llamada, que creo que puedo estar llegando entre una o tres de la tarde", puntualizó La Volpe.