Ricardo La Volpe no se impacienta por el refuerzo

Ciudad de México

Ricardo La Volpe, entrenador de América, valoró la victoria de su equipo que poco a poco va retomando el nivel físico. Lo que más le apura al argentino es que el club luzca bien en ese aspecto y de la llegada del volante que le hace falta, dijo que si llega será bienvenido, pero no es algo que le inquiete en demasía porque, dijo, cuenta con una base sólida que será competitiva en el torneo.

Ricardo Antonio valoró que hay un aspecto claro a mejorar en su escuadra para evitar que sigan recibiendo goles de media distancia. "Tenemos que trabajar mucho más el achique, es un recurso tengo que sacar a mis jugadores, para mí es importantísimo tendré que seguir hablando con ellos. El jugador es el que manda dentro del campo de juego, el técnico pone una idea y la disciplina táctica, pero los futbolistas son los que definen".

Respecto al refuerzo y a la situación de Darwin Quintero, quien sigue teniendo actividad pese a haber sido incluido en la lista de transferibles apunto: "Cuando llegué me dijeron 'éste es el equipo' y así seguirán las cosas; hay un presidente que toma las decisiones yo me preocupo por entrenar porque el equipo que me dan es una institución grande y si hacen cambios por algo lo harán; esperemos que Cecilio nos dé lo que hemos visto, porque nos va a dar un ataque más fuerte. No ha llegado nadie y se fueron dos jugadores importantes: Osvaldo y Sambueza, la directiva está haciendo su esfuerzo por traer ese volante, pero tenemos buen plantel y tengo líderes dentro del campo".

Apuntó que su escuadra avanza en ese aspecto físico, sobre todo cuando "hay equipos que tienen un mes trabajando nosotros tenemos días". Y concluyó diciendo que "necesito un volante lo determina la gente que debe, pero creo que tengo un equipo bastante completo".