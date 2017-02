El ‘vende humo’ gusta: Ricardo La Volpe

Ciudad de México

Ricardo La Volpe encarará un compromiso vital con su América el sábado ante el Cruz Azul de Francisco 'Paco' Jémez, técnico español que llegó a La Máquina con la intención de repuntar en el Clausura 2017, y el argentino consideró que el 'vende humo' tiene cierta preferencia en el futbol nacional.

"Volvemos a lo mismo, no me gusta habar de los técnicos porque debo tener un respeto, pero el vende humo, siempre se nos puso acá en México, y me considero mexicano porque me hice como técnico acá; entonces, el vende humo les gusta, les gusta ese vende humo", dijo en entrevista para TDN.

Además, Ricardo Antonio recordó lo que sucedió en Santos Laguna con algún director técnico extranjero; "no sé lo que él ('Paco' Jémez) trabaje, pero pasó en Santos, de llamar al jugador para que desayune; terminar el entrenamiento para que coma, yo ya estoy por retirarme y no me llena. Qué me dices si trabaja en el gimnasio, en la alimentación, no creo en eso, para mí es vender humo".

La Volpe, el fin de semana pasado, perdió por un gol a cero el Clásico Nacional ante las Chivas de Guadalajara, duelo del que salió expulsado y por lo cual se perderá el compromiso ante los celestes en la cancha del Estadio Azteca.