El equipo no me desagradó: La Volpe

toluca

Ricardo La Volpe se marchó de Toluca con un semblante sereno, el entrenador argentino perdió el invicto en la Liga MX, lo hizo en el primer partido de su equipo en el Clausura 2017, un tropiezo que no altera a nadie en el equipo azulcrema, sino que los insta a seguir trabajando y puliendo los detalles que no acaban de hacer que funcione como se pretende.

"Vi al equipo compacto, bien, tenemos problemas en el último tercio que hay que trabajar", dijo La Volpe que también valoró las anotaciones de los Diablos. "Son goles bonitos, de fuera del área. Golazos".

Pero también, Ricardo Antonio es un entrenador que ejerce la autocrítica y avanzó algunos aspectos que su equipo debe mejorar. "Hay que conjuntar al equipo. Tratamos de ser agresivos. El caso de Darwin y Peralta. No regalar tanto la pelota. Hay que sumar, volver a la racha de los triunfos y trabajar, no hay de otra".

El entrenador de las Águilas quitó responsabilidad a Agustín Marchesín en los goles que los Diablos anotaron, pues incluso el portero atajó un penal. "Marchesín fue un refuerzo y el equipo no lo hace un jugador. Es un arquero experimentado y no vamos a buscar que él salve los partidos. Perdimos por disparos fuera del área, fueron golazos. Él viene a cooperar, a ser uno más. Hay unión, buen vestidor. Es un equipo de alto nivel. Hasta el último minuto peleamos y el balón no entró. El equipo no me desagradó, estoy contento. Vamos a pelear el campeonato, sin duda".

La Volpe dijo que en el aspecto físico su equipo está bien, pero sí espera que sus jugadores tengan un poco más de sacrificio en las tareas defensivas. "Sentí que cuando perdíamos la pelota quedaban distancias entre los medios y los defensas. No me gusta que nos manejen la pelota en la mitad de la cancha. Tengo que llegarles a los jugadores. Arroyo y Darwin tienen que ayudar más; que vean a (Andrés) Iniesta que va de área a área".

Por último, señaló que aún espera un refuerzo más, pero en caso de que éste no llegue a Coapa, tampoco se desgarrará. "La directiva hace su esfuerzo. Quisiera ya tener todo el plantel, pero los precios se van. Los mexicanos valen hasta 12 millones de dólares. Hay que formarlos para que no vayas por ellos. Fuimos por varios, pero se asustaron por los precios y ni siquiera eran titulares indiscutibles. Espero tener los dos refuerzos lo más pronto posible (Domínguez ya entrenó el domingo en Coapa). Falta uno y veremos si se puede hacer. No me mata si no se contrata. Tengo una buena base".