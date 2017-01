La Volpe niega preocupación por derrotas de Club América

Monterrey

El técnico de Águilas del América, el argentino Ricardo La Volpe, reconoció la superioridad de Tigres de la UANL, que lo doblegó 2-4 en la tercera jornada del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX de futbol y rechazó sentir preocupación alguna por iniciar con dos descalabros.

“El futbol tiene cosas de contundencia, no culminamos jugadas clarísimas, tuvimos dos claras, mano a mano de Darwin (Quintero), si no tienes esa contundencia es difícil, el partido fue muy parejo y nos hacen dos goles en pelota parada, hay que poner más atención porque la pelota parada...”, indicó.

La Volpe rechazó que haya “focos rojos” en América porque no han sumado unidades en el presente certamen del futbol mexicano y que simplemente busca trabajar con sus pupilos para tener resultados positivos.

“Los focos rojos no se me pasan por la cabeza, si una directiva tiene que tomar la decisión que la tome, esto no es algo que no me deje dormir. La enseñanza que me dieron es cuando escuché a Ignacio Trelles, siempre decía debes tener la maleta hecha, después de escuchar la experiencia, siempre tengo la maleta hecha”, declaró.

El timonel del cuadro capitalino dejó en claro que él nunca pone pretextos tras los encuentros, pero sí mencionó la alta temperatura a la que se jugó el cotejo de la tercera jornada del Clausura 2017.

“Por eso pongo a José Guerrero, algunos terminaron más cansados que otros, hablaremos con los jugadores y preparadores físicos; cuando vi el video del partido anterior (de Tigres) estaban a dos grados y hoy con calor”, concluyó.