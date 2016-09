Con América, solo acercamiento: La Volpe

Ciudad de México

Ricardo La Volpe negó que se haya reunido ya con los altos mandos del América, aunque espera una llamada que abra la posibilidad de su regreso a Coapa.

"No, solamente sí tuve una charla con un señor", aunque no reveló el nombre, "pero fue telefónicamente; no hay nada concreto"; además, el ex seleccionador nacional afirmó a La Afición que no existe negociación formal, solo ese sondeo telefónico, del que no precisó tampoco fecha.

Al ser cuestionado sobre si era verdad el rumor que lo pone más cerca del banquillo de las Águilas, incluso por encima de Rubén Omar Romano, La Volpe respondió: "Para nada, todavía no hay nada. No tengo idea".

Después del dos a cero que León le propinó a las Águilas en el Estadio Azteca en la Jornada 10, Ignacio Ambriz fue despedido como estratega en el club de Coapa.