El club del rencor a Ricardo La Volpe

Ciudad de México

América no carbura en el Clausura 2017, Ricardo La Volpe no encuentra la regularidad en su equipo y perfila un prematuro adiós del banquillo crema; sobre todo, si pierde ante Chivas de Guadalajara en el Clásico Nacional y ante Cruz Azul, jornadas 7 y 8, respectivamente.

En el Invierno de 1996, el Rebaño masacró 5-0 a las Águilas de Ricardo Antonio, puntilla para el adiós del timonel, aunque el vestidor, según Germán Villa, ya estaba 'tocado'.

Incluso, Germán reveló que La Volpe culpó a Cuauhtémoc Blanco por aquella paliza hace 21 años; "Cuauhtémoc Blanco ingresó en el segundo tiempo, Pedro Pineda (también); les argumentaba y les echaba la culpa a ellos, que había perdido por ellos".

Ahora, Michael Arroyo y Javier Güémez serían los 'señalados', tras un roce con Ricardo Antonio, en un club que marcha con 7 puntos en el sitio 12 de la Liga MX; Güemez es banca y Arroyo se mantiene con la Sub 20, con pocos minutos en la Copa MX.

En 2016, en el alba de la etapa de La Volpe, el argentino dijo a ESPN que "recién llego y ya sé que hay ese comentario. Michael es muy agresivo, porque ya lo conozco, es muy desequilibrante, nada más que hoy se lo dije".

Ricardo así se expresó después de que apuntó: "ellos son los que te van a demostrar y las 'caritas' te quiero decir que a mi edad ya no me llegan".

Sin embargo, Michael, en días pasados, refirió que "no tengo problema con La Volpe".

Retomando su primera etapa en Coapa, tras la caída ante el chiverío que precipitó su salida, varios futbolistas, ahora retirados, ya le lanzaron algunas 'linduras' al argentino.

"No nos llevábamos bien porque en el América le faltaba mucho el respeto a los jóvenes como yo, (Rodrigo) Lara, (Isaac) Terrazas y (Germán) Villa. A los grandes no les decía nada. De ahí le agarramos cierto rencor", justificó así el 'Cuau' la mala relación con Ricardo, quien lo dejó fuera de Alemania 2006.

Por su parte, Isaac Terrazas, años después, para Fox Sports refirió que "a mis 23 años, más o menos, La Volpe me mentaba la madre. A mí, en lo particular, a mí no me mienta la madre ni él ni un directivo ni una persona que yo no le falte al respeto, pero como era chavito me la tenía que comer".

Antonio Carlos Santos es otra de las ex figuras crema que le dedicaron palabras al 'Bigotón';"yo creo que ha destruido parte de nuestra idiosincrasia, no me gusta, no me convence. Desde que llegó se ha dedica más a tener un equipo amarrado y defensivo, no tenemos gol".

En el mimso tenor, Adrián Chávez, ex portero crema, puntualizó que "es un técnico que le ha quedado chico a un equipo tan grande (Fox Sports)".

PLUS: LA BRONCA CON LARA

En 1999, cuando La Volpe era técnico del Atlas, en un duelo entre los Rojinegros y las Águilas, el argentino festejó un tanto de los Zorros de manera 'burlona', lo que ocasionó la reacción de Raúl Rodrigo Lara, quien encaró al argentino en la banda.