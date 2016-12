Fichajes de América, “una falta de respeto": La Volpe

Ciudad de México

Ricardo Antonio Volpe se mostró inconforme con los movimientos azulcremas que se realizaron en el Draft de invierno de la Liga MX, pues fue una "falta de respeto" hacia los jugadores, quienes están a horas de enfrentar la inédita Final en Navidad contra los Tigres.

"América viene de (jugar el Mundial de Clubes en Japón) esta situación, que ni al Draft pudo ir, se adelanta, yo creo que una contratación (Agustín Marchesín) y lógicamente dentro de esa contratación entran los jugadores (Osvaldo Martínez, Ventura Alvarado y la posible salida de Moisés Muñoz), yo no creo que la directiva del América o la de Santos hubieran querido lo que pasó, para mi es una falta de respeto sin ninguna duda, más en la situación en la que estábamos nosotros (participando en el 'Mundialito'), yo fui jugador y como técnico eso no me gusta, sucedió, se escapó, se filtró, como le quieran llamar; ya tomará la directiva como se cierra eso", expresó La Volpe.

Por su parte, el técnico argentino destacó que jugadores como Moisés Muñoz, Ventura Alvarado y Osvaldo Martínez dan muestra de su profesionalismo, pues "hasta hoy siguen vistiendo los colores del América".

Además, el 'Bigotón' declaró que no sólo América se vio afectado con la fecha de la Final del Apertura 2016, pues gracias a la desorganización de la Femexfut, Tigres tuvo que parar para esperar el juego donde pelearán por el título.

"No es lo ideal para una final, fue una pésima organización de la Federación, sin duda alguna; no sólo nos afectó a nosotros, también yo creo que a Tigres, en el sentido de que venía terminando una liguilla y se tiene que parar. Es una falta de organización y más que nada, con un poquito de pensamiento de que hubo un momento de fechas FIFA; todos los jugadores de afuera estuvieron en la selección, aquí se pudo haber jugado en una fecha FIFA, se hubiera adelantado la fecha para que no hubiera pasado lo que pasó", concluyó.