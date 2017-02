¿Fuera La Volpe? "La gente está en su derecho"

Ciudad de México

Ricardo La Volpe sigue con su guión sobre el funcionamiento del América en el Clausura 2017: mientras no le 'pasen por arriba', la afición puede expresarse de la manera que quiera.



Después del empate sin goles ante Puebla en el Azteca, sonó el "fuera La Volpe".

"La gente tiene todo su derecho. Pueden haber pasado por situaciones difíciles. Es lógico que la gente quiera un equipo ganador. Mi equipo corrió".



Para La Volpe, la actual situación es normal y espera que los goles lleguen con práctica, paciencia, aunque para las Jornadas 7 y 8, Chivas y Cruz Azul, respectivamente, serán el sinodal.



"Quizá nos falta más precisión, son situaciones que pasan los equipos, hay que seguir trabajando en la definición".

Incluso, el estratega argentino justificó que "el futbol mexicano tiene mucha paridad. Puebla dejó la vida. Para abrir al rival no hay de otra, hay que meter gol".



Finalmente, Ricardo Antonio no entiende porqué la crítica a su trabajo, ya que solo una cosa lo puede sacar de sus casillas en el césped.



"Me desespera que me pasen por arriba, cuando estás corriendo atrás de la pelota; hoy este equipo terminó con cinco jugadores en ataque. No significa que cinco delanteros me darán el gol".