La Volpe considera que América 'desperdicia' a Lainez

CIUDAD DE MÉXICO

Para Ricardo La Volpe, es un desperdicio que Club América tenga a Diego Lainez en la Sub 20 en vez del primer equipo, donde él lo debutó cuando estaba en el primer equipo, pues el joven de 17 años le recuerda a Andrés Guardado en sus inicios.

“Diego era un jugador en proceso, es decir, estaba para ir demostrando su capacidad y su gran técnica, pero lógicamente agarrando experiencia”, explicó el ex director técnico de las Águilas en Twitter, en respuesta a un aficionado. “Su debut fue por necesidad, pues el plantel tenía muchas bajas. Sin embargo, es un desperdicio hacerlo jugar en divisiones de abajo, porque destacaba muy fácil sobre los demás”.

Asimismo, aseguró que tenerlo en las categorías inferiores serán contraproducente, ya que no le ayudarán a crecer. ”Creo que en esas divisiones ya no tiene nada que aprender, eso sería estancarlo en su carrera, porque no tendría ninguna exigencia, todo se le haría fácil. No todos tienen esas condiciones. Me recuerda Ha guardado”.