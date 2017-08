'Piojo' se queja del calendario de Copa MX

Ciudad de México

Miguel Herrera, entrenador de América, señaló que el calendario de la Copa Mx está mal diseñado, y es que el técnico de las Águilas apuntó que desde las oficinas de los directivos no se toma en cuenta las circunstancias que encaran algunos equipos que en las Fechas FIFA tienen jugadores convocados y juegan en inferioridad partidos que son cruciales.

Y es que el estratega de las Águilas no podrá contar mañana con nueve jugadores, entre seleccionados nacionales y bajas por lesión, además de que ha venido en constante actividad y el partido de mañana será el noveno que disputen en el presente mes.



"Por qué no mejor dicen que organicen mejor este torneo, la verdad que tienen todo el tiempo para hacerlo sabiendo que es Fecha FIFA y que este equipo aporta muchos seleccionados mexicanos y extranjeros, entonces das muchas ventajas, pero a final de cuentas ya está mal hecho y ahora hay que tratar de componerlo", comentó el entrenador de las Águilas.



Miguel aclaró que no está en contra del torneo, el cual se le ha dado mucha importancia en varios clubes y que ha tenido sus ventajas, solo que en esta ocasión apuntó que no hubo una buena planeación y mañana Atlas puede poner a sus mejores jugadores y América tendrá que improvisar, algo que el Piojo consideró se pudo haber evitado si este juego hubiera sido programado para la última jornada de Copa dentro de dos semanas.



"No nos pelan, no nos hacen caso, es un torneo importante, nos sirve, pero me parece que lo que no está bien es la organización del calendario, el torneo sirve, pero el calendario podría tener mayor proyecto, esta semana podrían haber jugado Atlas-Potros, ellos no tienen seleccionados, el chiste es tratar de evitar estos momentos que un equipo con tanto seleccionado se juega la calificación, son aspectos que se pudieron haber evitado, Atlas puede poner a su equipo titular y yo voy a recibir hasta el otro miércoles a los seleccionados para el siguiente juego; son aspectos que se puede mejorar el calendario que es solo echarle dos dedos de cráneo sentarte y decir 'esto no cuadra'. Decir este equipo tiene más seleccionados que otros".



Respecto al momento actual del equipo, el Piojo dijo que se trabaja en corregir esos detalles que no han funcionado de la mejor manera y confía en que los jugadores que mande mañana al campo de juego tengan un buen papel, aunado a que ya les hizo ver a los chicos que pondrá que deberán aprovechar su oportunidad y mantener el nivel que el club ha mostrado.



El once que pondrá mañana en el estadio Jalisco será: Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Enrique Cedillo, Carlos Vargas, Aldo Cruz, Guido Rodríguez, William da Silva, Pedro Arce, Diego Lainez, Alejandro Díaz y Silvio Romero.