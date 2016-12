Los pilares de La Volpe

Yokohama, Japón

América aterrizó ayer por la tarde en la Ciudad de México, este martes se mete al laboratorio de Coapa para empezar a trabajar la estrategia que se usará en el juego de ida de la Final.

Hay en las Águilas jugadores en los que se debe confiar, tipos que han salido avantes en distintas trincheras y a los que les motiva este tipo de escenarios adversos.

Las últimas semanas el entorno de Coapa se ha visto enrarecido por tantos rumores de altas y bajas, a nadie gusta esta situación, la directiva y algunos de los involucrados han emplazado a que no se toquen estos temas hasta que el equipo no haya dejado de competir.

Una muestra de que ahora hay que priorizar el éxito institucional que va ligado con el personal. Si Tigres cuenta con una plantilla de lujo y un fondo de armario envidiable, lo que presenta América no desmerece, son una camada de elementos de calidad sobrada. Ricardo Antonio se muestra sereno de cara a la Final, lo hace porque en su equipo ha encontrado la capacidad para variar y mutar según las circunstancias de juego.

Los líderes de La Volpe deberán dar un paso al frente, quiénes son los jugadores en los que el entrenador deberá edificar su estrategia para la Final.

MOISÉS MUÑOZ

No han sido días fáciles para el portero, antes de viajar a Japón se enteró que la directiva había fichado a Agustín Marchesín para la siguiente campaña.

Moi guardó silencio y se dedicó a atajar, ha dejado ver que no está conforme con la determinación, pero sabe que la mejor manera de responder es en la cancha con buenas actuaciones, si Amé- rica llegó a la Final es porque en las rondas previas, Muñoz tuvo intervenciones clave.

Es un tipo que sabe jugar estas instancias y el entorno lo ha hecho estar más alerta, en el Mundial de Clubes volvió a demostrar su capacidad y sin duda Ricardo Antonio sabe que bajo los tres palos hay un jugador que le puede ayudar a ganar la serie contra Tigres.





LOS TITANES



Pablo Aguilar es el jugador de América con más minutos en el torneo, el defensa paraguayo es el gladiador más fuerte de las Águilas, no ha mostrado el cansancio, no se perdió ni un minuto en la Liga ni en el Mundial de Clubes; incluso, en la Copa Mx tuvo participación.

Se trata de un defensa seguro en el juego aéreo y que va bien en la lucha cuerpo a cuerpo.

Paolo Goltz es otro luchador de la retaguardia azulcrema, el defensa argentino presentó en los últimos días algunas molestias en una de sus rodillas, pero se espera que llegue en buena forma a la ida, es el hombre de seguridad en el esquema de La Volpe, la mayoría de las veces es el que marca la salida del equipo para empezar la construcción de la jugada.





LOS PÉNDULOS

William da Silva se ha ganado la confianza de La Volpe, es el jugador que calibra al equipo desde la contención, pero también se ha convertido en un volante con llegada, se agrega bien desde la segunda línea y en las fases previas tuvo un peso considerable al marcarle a Chivas y Necaxa.

Si William fluye, las ideas de La Volpe también, porque enlaza la defensa con el ataque.

Rubens Sambueza viene acarreando molestias físicas, no ha podido tener peso en la Liguilla, reapareció en el Mundial de Clubes y La Volpe siempre lo destaca, reconoce su liderazgo y lo tiene como un hombre que le puede comandar al equipo, por lo que es prioritario que el capitán encuentre el mejor punto para el partido contra los felinos, irradiando su carácter.





EL INSTINTO

Oribe Peralta y Silvio Romero han alternado la posición de eje de ataque, La Volpe no es un entrenador que guste jugar con dos puntas, no va con su ideología, prefiere crear el juego por fuera o desde el medio campo, sorprender y no tener dos referencias estáticas, la baja de Sambueza llevó a Oribe a jugar como volante, le dio resultado cuando el Cepillo marcó el gol que eliminó a Chivas y en el Mundial de Clubes, el Chino despertó con dos goles ante el Jeonbuk de Corea del Sur.

Ambos han sido jugadores de momento, cuando uno no está aparece el otro. Las opciones de campeonar pasan porque cualquiera esté fino a la hora de patear, la elección de La Volpe deberá ser fría, medirá la capacidad del entrenador para palpar las sensaciones de ambos.





