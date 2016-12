'Paolo no hizo nada': Moisés Muñoz

Ciudad de México

Moisés Muñoz, portero de América, habló al final del partido de la Final en el que las Águilas cayeron ante Tigres en tanda de penales, dijo que se iban con “tristeza, se nos escapa la victoria en el último minuto del partido y ahora nos tocó perder a nosotros”.

Sobre el arbitraje de Jorge Isaac Rojas y las expulsiones de Ventura Alvarado y Paolo Goltz que sufrió el cuadro americanista dijo que “no sabría decirte, vi muy enojado a Paolo, le pregunté por qué estaba tan enojado me dijo que no hizo nada, que estaba tratando de separar gente y no sabe por qué lo expulsaron, creo que cuando tienes un enojo tan grande como ese sin duda es porque no hiciste nada, la Palmera (José Rivas) se fue porque sabía lo que había hecho Ventura se fue porque supo lo que hizo, pero Paolo no hizo nada para que lo expulsaran y eso nos perjudicó bastante”

Lamentó que en las tandas de penales América no haya podido lograr los objetivos que se habían trazado, pues en la Copa cayó en semifinales ante Chivas en esa ruleta, les pasó lo mismo en el Mundial de Clubes ante el Atlético Nacional en el juego por el tercer lugar y anoche en la Final de Liga.

“Se nos han ido en penaltis tenemos esa mala fortuna o no tenemos la capacidad para cobrarlos bien y nos toca perder, les habíamos ganado dos finales consecutivas a ellos y ahora nos toca perder”.

FUTURO INCIERTO



Sobre su futuro, Moisés subrayó que espera tener una reunión con la directiva esta semana para definir qué pasará con él tras la llegada de Agustín Marchesín al club. “Lo voy a dejar para la siguiente semana, me quiero retirar en América, pero hay que ver que estén las condiciones para pelear un puesto, no puedo descartar nada hay muchos rumores y ahora no puedo definir nada, no le tengo miedo a la competencia toda mi carrera he tenido que pelear”, concluyó.