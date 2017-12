Pablo Aguilar se despide de la afición de América

Ciudad de México

El defensa paraguayo, Pablo Aguilar, escribió una carta para los aficionados de América y para el club, luego de ser transferido a Xolos, equipo que lo trajo a jugar a México.

"Este sueño no podría haber sido tan grande sin el cariño y apoyo incondicional que siempre brindó la afición Azulcrema, no hay palabras suficientes con las cuales pueda expresarles mi agradecimiento por alentarme en las buenas y no dejarme caer en las malas, siempre los llevaré en mi corazón", fue el mensaje que escribió el ahora defensa de Tijuana.

Pablo Aguilar llegó al Club América en 2014 y consiguió ganar la Liga MX en el Apertura 2014, además de conseguir dos Concachampions y representar al conjunto de Coapa en el Mundial de Clubes en dos ocasiones.