"Hay que levantar la cara": Oribe

Ciudad de México

El delantero de las Águilas del América, Oribe Peralta, sentenció no queda más que asimilar pronto la derrota y levantar la cara.

"No hemos hablado con él, hablamos entre nosotros que no podemos quedarnos ahí, el partido lo perdimos, estamos tristes, estamos dolidos con la afición pero no podemos hacer más para remediarlo, no queda más que seguir, levantar la cara y darle".

Peralta señaló que aún no termina el torneo, que aún hay porqué pelear en este curso, que aún se puede salvar el torneo.

"Con 10 hombres está complicado, pero que vas a hacer, no nos queda más que seguir, nos queda un campeonato por delante y queremos meternos en la liguilla".

¿Ya tienen el diagnóstico de lo que le pasa al América?

"No sé que es lo que está pasando, pero sé que tenemos muchas cosas por mejorar, hablarlo, plantearlo bien, en el torneo aún tenemos chance de calificar".

¿Contra Cruz Azul qué hay en juego?

"Es un partido que no podemos perder, tenemos que ganar, ya no hay más excusas, el siguiente partido es sí o sí".