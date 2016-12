"Aquí nos mandaron": Oribe Peralta

Ciudad de México

A pesar del viaje Japón - México, después de la aventura en el Mundial de Clubes, donde América se quedó con el cuarto lugar, veinticuatro horas antes de la Final ante Tigres, Oribe Peralta, junto a William da Silva y Javier Güémez, en sustitución de Rubens Sambueza, asistió al Día de Medios de la Final del Apertura 2016, serie inédita ante los Tigres de la UANL que se desarrollará los días 22 y 25 de diciembre, en plena celebración de la Navidad.

TE RECOMENDAMOS: Fichajes de América, "una falta de respeto": La Volpe

En una sala de poco más de 80 metros cuadrados, en un hotel al sur de la Ciudad de México, apareció Oribe, de semblante agotado, sonrisa ante los representantes de la prensa y una frase que retrató un encuentro casi forzado; "aquí, nos mandaron"... Peralta tomó su lugar en la silla alta, mesita con su nombre y una botella de agua, como para pasar el trago semiamargo de un 'media day' al que tampoco llegó Ricardo 'Tuca' Ferretti. Momento de las respuestas y 'Cepillo', a pesar de lo que reflejaba su expresión, aseguró que "hablo en lo personal, no me ha pegado tanto el cambio de horario, he dormido bien y estoy al cien por ciento".

Poco más de semana y media la Liguilla del futbol mexicano paró por el viaje de las Águilas a suelo asiático, donde enfrentó al Jeonbuk, Real Madrid y Atlético Nacional, travesía que concluyó el 18 de diciembre y que continuará el 22 en el Estadio Azteca, capítulo uno de la serie por el título.

"Estamos tratando de adaptarnos; a los demás les ha costado un poquito, pero creo que para mañana estaremos al cien por ciento", dijo el 'Cepillo', que espera ofrecer un regalo estilo Santa Claus a sus seguidores, que los verán caer o coronarse en el Volcán.

"Estamos conscientes de lo que queremos. Esto es un trabajo de equipo, tratando de dar el máximo y retribuirle todo el apoyo a la gente. El equipo ha hecho todo lo posible para ganar los torneos en los que ha estado participando; después de ahí es percepción de cada persona sentirse dolido. Nosotros damos nuestro máximo esfuerzo, de hacer mejor las cosas, lo haremos así y el domingo lo haremos también, tratar de ganar".

Las Águilas están en su año del Centenario, en donde pelearon Copa MX (eliminados por Chivas en semifinales), Mundial de Clubes y la Final ante los felinos regios, un balance positivo para Oribe, a pesar de no levantar coronas.

"Yo no lo veo como una obligación (ganar títulos), el equipo ha estado, desde que yo llegué acá, participando en todas las Liguillas; en todas las competencias importantes ha llegado a semifinales, finales; entonces, he estado en un equipo bien exitoso".

Incluso, a Oribe se le 'resbala' lo que piensen sus detractores, que en cada oportunidad se lanzan en contra del Club de Coapa, ya sea por una derrota en amistoso o hasta una Final internacional.

"Siempre es así, aunque haya perdido dos partidos ya es crisis y, a muchos otros, pierden cuatro, cinco y están peleando descenso, no hay crisis nunca; entonces, en América siempre se magnifica".

Además, el atacante azulcrema envió un recado a todos aquellos que se interesan por el equipo amarillo.

"Deben de preocuparse por lo que hacen; ¿el mensaje? Vean la porcentual. Tengo así dos años y medio acá (América) y hemos estado en Liguilla; hemos sido campeones, para mí es un balance muy positivo desde que llegué".

Finalmente, Oribe envió loas a su contrincante, Fair Play de palabras antes de iniciar la pelea por la gloria en el balompié nacional.

"Es un equipo importante, que tiene un gran técnico, lo respetamos, y la verdad no tengo idea de quién llega mejor".