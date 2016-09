Un nuevo camino para América

Ciudad de México

América inicia un nuevo ciclo, lo hace con la urgencia de encontrar una idea que lo defina en lo que resta del torneo, no es sencillo, porque esta noche, en su partido contra Necaxa, tendrá en el banquillo a una dupla de interinos que deberá articular un equipo que ofrezca una buena imagen y que empiece a encontrar el rumbo extraviado en las últimas semanas.

El banquillo de las Águilas sigue vacante, la rumorología coloca a varios nombres, pero muchas de esas versiones apuntan a que Rubén Romano será el nuevo entrenador de las Águilas. Nada oficial, en los despachos de Coapa se siguen evaluando las opciones, que por cierto no son muchas y tampoco son tan variadas, es cierto que pueden asomarse muchos nombres, pero son contados los que son vistos como opciones serias para recomponer el camino futbolístico y el emocional.

El nombre que en las últimas horas ha cobrado fuerza es el de Rubén Omar Romano, el entrenador argentino parece ser la opción más viable de una fracción de la directiva, que lo ve como el ideal para acabar el torneo de Liga y hacer frente al Mundial de Clubes, a la espera de que el repunte pueda ser sólido para seguir aspirando al título de Liga. Sin embargo, hay otra fracción que no considera que Rubén Omar sea lo más factible, porque sus últimos registros no son nada favorables. Y en las mismas redes sociales ya se ha empezado a cuestionar esa posibilidad, tal y como sucedió con Ignacio Ambriz. Incluso hay versiones de que el propio entrenador ya estuvo reunido ayer con la directiva en las instalaciones de Coapa, todo dentro de la misma ola de rumores, pero es un hecho que ha habido contacto con Romano, pero al técnico no le han levantado el pulgar.

"SÍ SOY OPCIÓN"

Mientras, Rubén sabe que es tiempo para esperar la llamada de la directiva que le dé la buena nueva o que simplemente le agradezca su disposición. "Todo lo que está saliendo es una opción, conmigo no hay nada confirmado, cuando tenga algo claro hablaré. Sí soy una opción, pero no está nada confirmado y es difícil hablar de algo que no se ha confirmado", comentó el entrenador vía telefónica.

Romano aceptó una y otra vez que está en la lista de candidatos para sentarse en el banquillo de las Águilas y que es algo que "me encantaría por supuesto, es algo que estoy buscando, un equipo con un plantel importante que me diera aspiraciones de lograr lo que quiero que es un título, porque se me ha negado y a finales he llegado y no se me ha dado". Rubén es consciente desde ahora que "puede haber gente a favor y en contra, para mí sería un privilegio, pero no estoy confirmado".

Y del entorno que ya empieza a cuestionar su posible arribo, el entrenador tiene claro lo que le esperaría en caso de ser el nuevo técnico azulcrema. "¡Qué no estoy preparado!, cómo no voy a estarlo, dirigí equipos importantes y he llegado a finales, que se me ha negado por cosas increíbles, qué se le va a hacer, pero estoy súper preparado y en mejor momento y me he preparado estos diez meses mucho más. La única forma de callar a la gente que piensa de esa manera, y que cada uno tiene su punto de vista y es muy respetable, lo único que les puedo decir es que si llegara a ir a ese equipo, voy con la idea de salir campeón, no hay de otra, por qué, porque es una institución que tiene los elementos, fue la institución que me trajo y vivo en México gracias a que se fijaron en mí como jugador".

Rubén, la opción que más suena en el entorno para llegar a Coapa, él aguarda ansioso que suene el teléfono y escuche la voz que le diga que ha dejado de ser opción para convertirse en el nuevo entrenador de las Águilas. Mientras, un nuevo camino inicia para el conjunto azulcrema.