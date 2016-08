Ambriz seguirá en América

Ciudad de México

Pulgar arriba para Nacho Ambriz, el entrenador ha encontrado respaldo para seguir al frente de América, una apuesta que la directiva ha decidido hacer, porque si bien toda la institución salió molesta por la derrota del sábado, no se cree prudente hacer un cambio de entrenador en este momento y porque la directiva actual nunca ha cortado un proceso a medio torneo.

Se asume en toda la institución el golpe que significó la derrota ante Chivas y los sentimientos que generó la misma en toda la afición, pero se apela a que tanto el cuerpo técnico como el plantel tiren de orgullo y levanten la situación. El equipo marcha en la quinta posición y no se está lejos de los primeros puestos, aunado a que en la Copa se ha avanzado como el mejor equipo, razones que en la directiva tienen un peso concreto para no cortar el proceso de Ambriz. No se hizo ni con Miguel Herrera, Antonio Mohamed y Gustavo Matosas. No se hará con Nacho.

La derrota trastocó los planes, si todo hubiera salido bien en el Clásico Nacional, hubiera habido dos días de descanso, tras el descalabro se citó al plantel para que se entrenara este lunes en las instalaciones de Coapa. Antes de la práctica hubo una plática, se habló claro y se instó a que se tienen que corregir las situaciones que llevaron al equipo a perder de esa manera ante Chivas.

En las últimas horas mucho se especuló sobre el futuro de Ambriz, un escenario que no ha sido nuevo para el técnico, pues ocurrió lo mismo después de la eliminación del Mundial de Clubes, ahí recibió un voto de confianza. Pasó también en las primeras jornadas del torneo anterior cuando el equipo perdió con Pachuca en el estadio Azteca, pero la directiva no dudó ni un ápice y mantuvo al entrenador en su puesto.

La directiva se reunió ayer con el plantel, se admitieron responsabilidades, después se analizaron los puntos buenos y malos y se concluyó que el equipo marcha en los objetivos que se han trazado, que la derrota del sábado caló en lo más profundo, pero no por ello se debe cambiar la hoja de ruta, sino ir hacia delante y buscar resarcir esa imagen.

Ambriz seguirá junto con el plantel deberán pasar página e ir al estadio Azul por los tres puntos, hay 11 días de por medio para mejorar sensaciones y que el equipo cure heridas.