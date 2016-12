Moisés Muñoz anuncia su salida de Club América

Ciudad de México

Moisés Muñoz anunció lo que ya se venía rumorando: el portero dejará al Club América para el Clausura 2017.

“Todo en esta vida es cíclico, y mi etapa en Club América ha terminado. Esta es una de las decisiones que uno nunca hubiera querido que llegaran pero es así. Tengo que seguir firme y convencido en sus ideales”, expresó el guardameta en su canal de Youtube ‘MoyMuTV’.

"No me han permitido pelear por un puesto en igualdad de circunstancias, es algo que no me parece justo”, manifestó el portero, cuyo destino no revelo, si bien ha sonado con fuerza Jaguares de Chiapas en las últimas semanas.

El arquero agradeció a fanáticos y directiva por lo que le brindaron durante su estancia y aseguró que está “profundamente agradecido con los grandes momentos que quedarán grabados en mi corazón”.