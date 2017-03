"Solo fue un momento de calentura": Samudio

Ciudad de México

Lo sucedido el miércoles pasado en el duelo de la Copa Mx entre los Xolos de Tijuana y las Águilas del América ha dado mucho de qué hablar. El defensa Pablo Aguilar le dio un empujón al árbitro Fernando Hernández, quien por cierto solo reportó el hecho en la cédula como “conducta violenta”, lo cual podría suavizar la sanción del paraguayo.

Ante esto, Miguel Samudio, el lateral de las Águilas, pidió que no se juzgue a su compañero con rigor, ya que lo sucedido en la cancha de los Xolos fue producto de la intensidad del partido de los octavos de final, en el que los de Coapa fueron eliminados; además, el también paraguayo hizo hincapié en que el nazareno debe calmar lo que sucede sobre el terreno de juego y no provocar roces.

“Fue un momento de calentura qué pasó por ahí, no justifico lo qué pasó, pero estamos comprometidos y con el apoyo total para él (Aguilar), pero cuando el partido está caliente, el árbitro tiene que calmar la situación, no reprochar ni hablar de mala manera, no solamente en este partido. Pero tampoco es una justificación”.

Luego, Samudio detalló que “la expulsión de Javi no debió ser, porque antes el árbitro tuvo que haber echado al 5 de ellos (Guido Rodríguez)”, en la jugada en la que el americanista levanta el pie para puntear la bola, pero se encuentra la cabeza del tijuanense, quien también buscó la pelota agachándose, una acción en la que el silbante Hernández no dudó en sancionar como lo hizo.

“No se nos está midiendo en la misma forma, pero ya pasó eso, lo dejamos de lado, porque tenemos en dos días un partido difícil y complicado (Necaxa en la Jornada 10 de la Liga), en el que tenemos que ganar como sea para tratar de mantenernos, porque ya no tenemos margen de error”.

Eso sí, Samudio dejó claro que no es que haya habido, de parte del hombre de negro, provocaciones contra los jugadores; sin embargo, “cuando es momento de calentura (como ante Tijuana la noche del miércoles), el árbitro tiene que ser consciente y tratar de calmarnos, no de hablar de mala manera; son cosas que pasan y, a veces, la gente no ve esos detalles y siempre culpa al jugador. No justificamos lo que pasó con Pablo, pero sí estamos con él, cualquiera puede reaccionar así”.

Se ha dicho que la sanción de Aguilar podría ser menor con el registro de Hernández en la cédula; al respecto, Samudio mencionó que “no soy el indicado para hablar de eso, sea cual sea el castigo lo va aceptar, porque fue un momento de calentura, hablamos y ya pasó”

Samudio pidió que el castigo que se le otorgue a su compañero Aguilar sea justo, “porque lo necesitamos por lo que representa para nosotros en el campo de juego; vamos a ver en las próximas horas a qué conclusión llegan”.

El árbitro Hernández amonestó por parte del América a Pablo Aguilar (35’), Bruno (39’), Rosel (54’), Michael Arroyo (66’) y expulsó a Güemez (79’) por la jugada ya relatada con Guido; y de Xolos, Guido (62’), Avilés (72’) y Orozco (90’); y al término del juego mostró la polémica roja directa a Aguilar.

La Asociación de Árbitros Mexicanos (AMA) reprobó “los actos” de Pablo y Enrique Triverio (Toluca), exigió un “basta a las agresiones” y expresó su apoyo a los silbantes en cuestión.