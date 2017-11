A Tigres hay que atacarlo: Piojo Herrera

Ciudad de México

América y Tigres se han enfrentado de manera constante en la disputa de títulos, dos finales de Liga y una de Concachampions han hecho que esta rivalidad vaya tomando un tono diferente. Este miércoles se cruzan en el primer capítulo de la semifinal en busca del pase a la Final del Apertura 2017, cuando hace menos de un año se cruzaron en la serie por el título del Apertura 2016 que quedó en manos de los felinos en tanda de penales.

Las Águilas son las que han mutado de manera radical, no es el mismo equipo en varios aspectos, desde la plana directiva, el banquillo y la base de jugadores. América ha sabido reinventarse en estos meses y está de nuevo en una Liguilla en busca del título.

El cuadro del Piojo no pasa por su mejor momento, eso lo sabe Miguel, quien no oculta que a su escuadra le falta ese tono de contundencia, pero destaca que ha ganado en solidez defensiva. Sin embargo, es consciente que para eliminar a Tigres deberá plantear un encuentro diferente para lograr una ventaja que le permita gestionar el juego de vuelta, para ello confía en que sus delanteros logren despertar y encuentren la contundencia extraviada.

"Queremos ganar, llevar ventaja, más allá de que hoy lo único que nos puede ayudar es el gol de visitante, nosotros queremos llevar ventaja y vamos a salir a buscarla en nuestra casa, porque sabemos que el Volcán es una cancha muy difícil", dijo Miguel sobre lo que espera en el juego de ida.

Es verdad que Tigres cuenta con una variedad de recursos que meten miedo, porque su plantilla está confeccionada de tal modo que no presenta carencia sino soluciones en cada zona del campo. Pero eso es algo que no inquieta al Piojo, el estratega americanista fue claro cuando se le preguntó cuál es la manera de jugarle a los felinos.

“Atacando. Tigres tiene un gran equipo y muy bien armado; de pronto deja a gente en la banca y no te explicas cómo, pero para eso ha diseñado ese equipo Tuca, para poder tener todas esas variantes, pero León demostró que atacándolo y yendo al frente se le puede hacer daño. Si te tiras atrás a esperar a equipos como Tigres y Monterrey seguramente te vas a llevar un marcador que te dé la derrota”.

Mucho se ha hablado de que Tigres parte como favorito, no solo por la posición en la tabla, también porque cierra como local y por la misma calidad de plantel que tiene, pero esos dichos tampoco son tomados en cuenta por Herrera, pues está convencido que su escuadra es fuerte y puede hacerle la guerra a los felinos.

"El favorito lo hicieron los medios desde el inicio, por las plantilla de los equipos del norte, que han sido los que hicieron más puntos, pero el favoritismo no te da el título, te lo da hacer bien las cosas y ganar los partidos y hay que ganarlos".

El Piojo añadió que por su cabeza no pasa un empate a cero para el juego de ida, sino que habita la idea de ganar y sí lograr que su portería no sufra daño. "No, no salgo a firmar los partidos en cero y más allá de que hayamos pasado con dos partidos en cero tuvimos oportunidades claras como un penal que no las pudimos meter, no sales con la idea de firmar un cero, sales con la idea de firmarlo en tu portería, ese sí lo firmaría, pero vamos a tratar de hacer goles, la ventaja que teníamos al principio ya la perdimos, ahora tenemos que ganar".

Para lograr la victoria, requiere que sus jugadores se enchufen, que se reencuentren con la eficacia, desde la sala de prensa volvió a transmitir su confianza en sus ofensivos y señaló que la sequía tarde o temprano terminará y espera que sea en estos enfrentamientos.

"No es que no tenga buenos jugadores para hacer gol, las oportunidades las tenemos estamos con una sequía de goles, pero la semilla la regamos diario para que no esté tan seco el hoyo, sé que Oribe hace gol, Darwin tiene gol y pase de gol, Cecilio, Renato y Silvio tienen gol, mis defensas tienen gol en balón parado, va a haber un momento en que esa sequía se va a acabar, se puede acabar mañana o el sábado, lo importante es hacer goles y que seamos un equipo que mantenga nuestra portería intacta", comentó.

Ahora sí, Miguel adelantó el once con el que saldrá a jugar el partido de ida: Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Pablo Aguilar, Carlos Vargas y Miguel Samudio en la zona defensiva. Guido Rodríguez, Mateus Uribe y William da Silva en el centro del campo. Darwin Quintero y Oribe Peralta en el eje de ataque. Por otra parte, Cecilio Domínguez es uno de los extranjeros descartados, el delantero paraguayo ha evolucionado bien de su lesión, pero no se correrán riesgos y aunque está concentrado no será parte de la nómina para el juego del miércoles. El Piojo también tiene la duda de un extranjero más para descartar que saldrá de Renato Ibarra o Silvio Romero, pero lo decidirá hasta este miércoles.