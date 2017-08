El Piojo, feliz con los tres puntos

Puebla, México

América continúa con su buen paso en el Apertura 2017; no afloja el equipo del Piojo que sigue instalado en los primeros lugares, aunque pasa momentos de apremio como ante Lobos BUAP que le apretó hasta el final, pero resistieron las Águilas que acabaron con uno menos por la expulsión de Edson Álvarez, una acción en la que el árbitro, Roberto García Orozco falló, pues el central ni falta cometió.

Herrera destacó la capacidad de su equipo que supo gestionar el partido, aunque aceptó que debe mejorar en el aspecto defensivo, pues sigue cometiendo errores que van directo al marcador.

Herrera dijo que se quedaba con "el funcionamiento ofensivo del equipo; después cometemos errores muy infantiles, se lo dije a los muchachos, un equipo que no nos estaba causando ningún peligro sus jugadas más claras fueron regalos nuestros, pensamos que el rival no va a competir y obvio que compite, sabemos que es un rival difícil que su entrega nos iba a exigir que trabajaramos al máximo, pero la verdad la capacidad de reacción de este equipo es muy buena".

Luego, no quiso profundizar mucho en la acción en la que Edson Álvarez fue expulsado. "De donde la veo, no la veo como la juzgó el árbitro, pero yo estoy en la línea, no hay ni tomas de televisión, pero esperaremos a ver con nuestros directivos bien la jugada para ver si procede nuestra reclamación".

Mientras a su paso por la zona mixta, el presidente deportivo, Santiago Baños, dijo que sí iban a ingresar una protesta por dicha acción pues toda la delegación americanista consideró que el defensa no debió de haber sido expulsado.

En el mismo tema de los árbitros, Miguel Herrera comentó que está a la espera de que se pueda cuadrar una reunión con directivos del gremio, pues quieren conocer los criterios que se aplican en algunas acciones.

"Estamos viendo qué día podemos pedir una plática, va a llegar el momento, pero lo dije, podemos sobreponernos a todas las cosas si estamos atentos".

América enfrentará el próximo martes a Tigres de la UANL en la cancha del estadio Azteca, un encuentro de dos escuadras que se levantan como aspirantes al título.