“Hoy se equivocaron con nosotros”: Piojo Herrera

Ciudad de México

El América de Miguel Herrera parece que se desmorona. Hoy, ante Tigres fueron exhibidos y se llevaron una derrota por la mínima. Esta anotación fue por un dudoso penalti y el Piojo arremetió contra esa decisión.

“No es jugada polémica, simplemente no era penal. Dicen que al América le ayudan pero en este torneo, (los árbitros) se han equivocado con nosotros”, sentenció Herrera.

Respecto a la dinámica del partido en donde América no pudo mostrar solvencia, el Piojo reconoció los errores de su escuadra. “Tuvimos un partido no muy bueno en la conexión de pases y en la definición. No era para perder, pensaremos en la obligación de hacer goles”, indicó el Piojo y añadió que “saldremos a matar”.

Previo al Partido, Herrera había adelantado su alineación y Pablo Aguilar figuraba en ella; sin embargo, el jugador fue sustituido de último minuto. El entrenador explicó que “fue baja de por una fiebre, se sentía débil y no lo iba a exponer aunque me costara la chamba”.