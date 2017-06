No me fijo en el pasado: Herrera

Ciudad de México

La contratación de Emilio Orrantia con América ha levantado críticas en las redes sociales, sobre todo por que el Charal fue un jugador que surgió en la cantera de Pumas y en su día tuvo la puntada de soltar una frase en la que dijo (previo a un juego contra las Águilas) que quería "despellejar gallinas".

Cosas del futbol, ahora Emilio buscará juego en Coapa, fue de los últimos refuerzos en anunciar el miércoles el conjunto americanista, a quien también se le criticó porque no habló con el jugador para comunicarle que ahora radicará en el conjunto de Miguel Herrera.

Fue el propio Piojo quien explicó como se dio la llegada de Emilio a Coapa. "La situación de Orrantia fue ya muy noche, por algo no se le habló de noche, porque ya era muy tarde, vino la gente de Santos, quería llevarse a un jugador nuestro y solo era pagar con un jugador, no era la idea, platicamos con ellos, llegamos a buenos términos, después decidimos con Santiago (Baños) quién era el que más nos convenía y decidimos que era Orrantia, porque no se nos hizo un lateral por derecha y él juega por toda esa banda. Y si no se le aviso a él antes es porque ya eran las 12 de la noche, pero el día siguiente me comunique con él y obviamente le dimos la bienvenida", comentó.

Luego, el Piojo se refirió al pasado que tiene Orrantia, y como defensa de su fichaje dijo que él no puede estarse fijando de dónde surgieron los jugadores, sino buscar elementos que puedan servir para mejorar su plantilla.

"No veo a ningún jugador con pasado, veo el futuro o el presente para ver el futuro que dan, busco un futbolista que complete la situación que pretendo, no de suplente ni relleno, sino que complete lo que quiero, me parece un buen jugador que cuando lo hemos enfrentado nos ha atacado bien, tiene buenas condiciones, era el jugador que por las circunstancias que nos ofrecía Santos nos llenaba a los ojos".

SIN MALA LECHE

A Miguel se le dijo que la directiva de Pachuca no tomó a bien que revelara detalles de la salida de Hirving Lozano al Manchester City en un programa de televisión, a lo que el Piojo dijo que no lo dijo con mala fe, sino que fue algo que comentó porque lo escuchó en el pasado régimen de transferencias.

"Eso escuché, así como se oyen muchas cosas, me da mucho gusto porque es un gran jugador y se lo merece", dijo.

En torno a su equipo, comentó que por Darwin Quintero han llegado algunas ofertas, pero del mismo modo que no se descarta su salida tampoco su permanencia.

Del refuerzo que les hace falta, dijo que espera que llegue un jugador más de características ofensivas y sería proveniente del mercado sudamericano.