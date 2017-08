Miguel Herrera, feliz por el trabajo de sus juveniles

Guadalajara

En la previa del partido de Copa ante el Atlas, Miguel Herrera estaba molesto porque no podía contar con nueve de sus jugadores por fecha FIFA, pero al final de este duelo el Piojo cambió el discurso y alabó a sus juveniles por el buen desempeño mostrado.

"Muy contento porque jugar con cinco sub 21, un sub 17 es extraordinario. Los muchachos se mostraron bien y tienen que demostrarlo. Es trabajo, no pasa más que por eso. Los chicos han venido trabajando, pasando por buen momento para suplir a los que no están y es importante saber que somos competitivos".

El técnico de los americanistas señaló que para poder sacar este triunfo fue necesario robarle la pelota al Atlas y así pasó en la noche del Jalisco.

"Estar atentos. Es un equipo peligroso y debemos tratar de tener bien la pelota, hacer buen futbol. Fuimos contundentes, al final terminamos mejor que ellos. Pero el primer tiempo fue muy parejo y creo que se va abriendo el partido después de nuestro gol. Luego el equipo sabe manejar los tiempos, el saber que los jóvenes están entendiendo lo que pretendo".

¿Qué opina de lo que le pasó al Profe Cruz con la barra del Atlas?

"La verdad que es difícil, Pepe está haciendo su trabajo, es honesto y creo que la directiva está menos presionada que la gente. Es un momento donde todos deben cerrar filas. Yo creo que tienen buen equipo y gran técnico para salir adelante. A la gente no se le puede pedir más que siga apoyando".