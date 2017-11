“Pasamos, es lo importante”: Miguel Herrera

Ciudad de México

En América las formas importan poco cuando hay la necesidad de avanzar en la Liguilla. Así lo reconoció Miguel Herrera, quien enfatizó que ante las bajas y la sequía goleadora que atraviesa el equipo, lo importante es sacar los resultados, como lo fue en este caso con Cruz Azul.

Incluso, el Piojo aseveró lo importante que fue el trabajo en la fase regular, pues gracias a la posición en la tabla tres de los cuatro semifinalistas lograron avanzar en sus series.

"No sé si fuimos superiores, pero pasamos que es lo importante; ahí está para los que dicen que la posición en la tabla es importante; nosotros, Tigres y Morelia, así que es importante".

También Miguel Herrera admitió que nadie debe estar contento con esta versión de las Águilas, que han tenido que refugiarse en el aparato defensivo para sacar los resultados.

"Por su puesto como estamos jugando la gente no debe estar contenta, nosotros no estamos contentos, pero por lo que estamos consiguiendo sí estamos satisfechos, pero yo que soy la cabeza no estoy contento con la manera de jugar del equipo. Hicimos 30 puntos como lo prometí, llegamos a semifinales de Copa y ahora de Liga"

Eso sí, Miguel Herrera descartó que América haya jugado a no perder ante La Máquina y sentenció que tuvieron más oportunidades que los cruzazulinos, incluso más claras.

"Ellos tenían la obligación y nosotros no jugamos mal; las necesidades de ellos nos tiran atrás, pero tuvimos las oportunidades más claras; trabajamos para dar opciones, pero creo que el equipo no juega mal, Cruz Azul estaba desesperado y el equipo entendió que tenía que defender bien porque no tenemos la mira correcta, y aún así tuvimos salida".

Por último, Miguel no quiso hablar mucho sobre la serie contra Tigres y se concretó a decir que trabajarán para mejorar el aspecto ofensivo.

"Hay que recuperar al equipo, tenemos varios golpeados, después trabajaremos para ganar el partido. No creo que sea una revancha porque no es una Final. Hay que darles sus oportunidades a los delanteros que en algún momento lograrán destaparse; Oribe, Darwin y Silvio tienen goles".