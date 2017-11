El cero es bueno, teníamos dos hombres menos: Herrera

Ciudad de México

Miguel Herrera, entrenador de América, salió con un semblante un tanto positivo, porque su equipo logró contener todos los ataque de Cruz Azul, pero también un tanto molesto porque tuvieron la ocasión más clara para tomar ventaja en la serie contra 'La Máquina', pero espera que su equipo logre mejorar su rendimiento para el juego de vuelta del próximo domingo.

"Es un resultado que nos deja tranquilos por el funcionamiento del equipo, por la actitud y la determinación, pero también un poco mal porque fallamos un penal, somos exigentes con nosotros mismos y sabemos que pudimos haber tomado una buena ventaja y hacer un gol de visitante, pero las circunstancias se dieron de esa forma" declaró el entrenador americanista.

'El Piojo' resaltó la labor defensiva de su equipo, la línea que los mantuvo vivos hasta el final del partido, porque Cruz Azul no dejó de llevar peligro al área americanista, pero el buen comportamiento de la zaga y de Agustín Marchesín "defensivamente estuvimos a la altura, el cero es positivo porque teníamos un hombre menos y ellos manejan bien la pelota. Quisimos contragolpear y no tuvimos manejo. El cero es bueno porque teníamos dos hombres menos".

El estratega azulcrema habló de las expulsiones que tuvo su equipo, señaló que espera que el arbitraje sea más parejo, pues considera que en algunas acciones cometidas por los celestes no fueron sancionadas con alguna tarjeta. "Me ocupa que sean parejos, nada más. Hoy me parece que no fue así. Fue bueno, pero no parejo con las tarjetas. Vamos a trabajar para no dar pie a la duda", y descartó que las acciones en las que vieron la roja Mateus Uribe y Edson Álvarez no fueron producto de indisciplina sino de situaciones del partido. "Es un choque de pies y el árbitro se aceleró, hubieron otras jugadas iguales y no se marcaron igual. No pasa por indisciplina, pasa por intensidad".

Para el juego de vuelta, Herrera tendrá que reorganizar su equipo, pues entre bajas y lesionados, las Águilas pierden en todas las líneas. "Vamos a ver si recuperamos a alguno de los lesionados y si no, echaremos mano de lo que tenemos. Hay una base importante, pero estos accidentes suceden y hay que saber completar el equipo".

EN SUS MANOS

Oribe Peralta, capitán de América, habló en la zona mixta, el delantero dio la cara tras fallar el penal, pero transmitió un mensaje de tranquilidad, pues considera que la serie sigue en manos de las Águilas, toda vez que no perdieron y el cierre se dará en su campo.

"Fue un partido muy complicado, pero tenemos con que avanzar, hay que ganar en casa y nada más. Cuando tengo errores o algún fallo trato de ser el primero en levantarme y dejar eso de lado, quedó así, mis compañeros me dieron apoyo al final del partido y no queda más que seguir, eso no lo puedo solucionar, lo que sí puedo es hacer es lo que viene el domingo", dijo el capitán americanista.

'El Cepillo' espera que el domingo el equipo tenga un buen comportamiento y logre el pase a las semifinales, pues ve capacidad en sus compañeros para lograr avanzar en la serie. "Está en nuestras manos y tenemos que ser conscientes de que no podemos regalar nada, nunca nos mostramos desesperados al estar con diez, siempre tuvimos orden y eso hace que nos llevemos el empate de acá".