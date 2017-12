Miguel Herrera niega falta de presupuesto en América

Querétaro

Miguel Herrera, técnico del América, negó que a su equipo le falte dinero para reforzar al equipo, ya que sólo se ajustan a un presupuesto asignado el cual les ha permitido en temporadas anteriores hacerse de jugadores con un costo elevado.

"No es que no tengamos presupuesto, no es que no haya dinero, para este diciembre no hay tanto, en diferentes años América ha comprado a grandes jugadores: Cecilio (Domínguez), Guido (Rodríguez), antes América era el único que compraba, ahora hay otros", dijo.

Consideró que siempre que se trata de este equipo se magnifican las cosas, ya que en temporadas anteriores se han realizado inversiones importantes. "En los últimos cinco años América no ha contratado a cualquier jugador, no se han pagado dos pesos, el club compró y bien, dicen que no hay dinero, pero es exagerado".

Explicó que todos los equipos tienen un presupuesto, "no conozco a alguna institución que te dé la cartera abierta, no existe, el dueño tiene su empresa y destina cierto dinero a varias cosas, nadie te da cartera abierta hasta que quiebre".

De cara al refuerzo que espera para apuntalar al equipo, el 'Piojo' dejó en claro que busca un elemento que se haga presente de manera importante en el marco rival.

"Un goleador, eso es lo que queremos, es lo que quiere el club, que ayude a Oribe a hacer goles, que se conecte", indicó tras la práctica vespertina del equipo.

Respecto al futuro del argentino Silvio Romero y del colombiano Carlos Darwin Quintero explicó que hasta el momento siguen con el equipo.